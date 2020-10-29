Глава НКРЭКУ заявил, что если повышение тарифа на передачу электроэнергии и будет, то относительно незначительное

Повышать тариф на передачу электроэнергии неразумно с точки зрения потребителей, это означает большую нагрузку на промышленность, что сделает ее неконкурентоспособной на внешних рынках, отметил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

Валерий Тарасюк: При бюджетном покрытии "зеленых", например, на 30%, вообще можно снижать тариф на передачу Фото: 5.ua

Глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в следующем году будет на уровне около 340 грн/МВт-ч. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы нормально поработали с "Укрэнерго", и сейчас у нас общее мнение, что можно вложиться в тариф приблизительно в 340 грн/МВт-ч. Поэтому от имени комиссии я хочу сказать: если повышение и будет, то относительно незначительное", – сказал чиновник.

Он добавил, что значительное повышение тарифа экономически нецелесообразно.

"Мы считаем, что повышать неразумно с точки зрения потребителей. Это означает наложить большую нагрузку на нашу промышленность и сделать ее неконкурентоспособной на внешних рынках и так далее", – считает Тарасюк.

Прогнозируемый на 2021 год тариф на передачу возможен, в частности, при условии покрытия как минимум 20% "зеленого" тарифа из бюджета, что предусмотрено законом об условиях поддержки возобновляемой энергетики №810-IX.

"Мы имеем два расчета: при покрытии 20% и 30% зеленого тарифа из бюджета. Тариф на передачу в любом случае увеличивать еще не нужно. Его будет хватать полностью, чтобы 100% обслуживать "зеленую" генерацию. При бюджетном покрытии "зеленых", например, на 30%, вообще можно снижать тариф на передачу", – подчеркнул он.

Тарасюк предполагает, что стабилизировать ситуацию поможет выход на рынок двусторонних договоров ГП "Гарантированный покупатель" и НАЭК "Энергоатом".

"Объем небалансов уменьшится, рынок будет оздоравливаться и денег будет хватать", – считает глава НКРЭКУ.

НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 54,6% – с 155,4 до 240,23 грн/МВт-ч.

Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, заявили 9 июля в Федерации работодателей Украины.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться, писал "Обозреватель".

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в комментарии "Главкому" отметил, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

По словам президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, стремление НКРЭКУ в очередной раз решить проблемы энергетической отрасли за счет промышленности через повышение тарифов на передачу электроэнергии станет для нее серьезным ударом.