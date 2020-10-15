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Повышение тарифа на передачу электроэнергии – это попытка НКРЭКУ добить промышленность – металлурги

По словам президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, стремление НКРЭКУ в очередной раз решить проблемы энергетической отрасли за счет промышленности через повышение тарифов на передачу электроэнергии станет для нее серьезным ударом.

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Металлурги выступили против планов НКРЭКУ
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Фото: depositphotos.com

Намерение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в очередной раз повысить тарифы на передачу электроэнергии может уничтожить промышленность, заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщается на странице компании в Facebook.

"Наша промышленность – не мифический титан. Она не сможет вытянуть на себе всю экономику Украины, если ей на плечи постоянно добавлять нагрузку. А именно этим занимается НКРЭКУ, пытаясь за счет украинских предприятий решить проблемы, возникшие по большей мере из-за коррупционных схем и непрофессионального руководства самого регулятора. Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии – это еще одна попытка добить промышленников от НКРЭКУ", – считает Каленков.

Он подчеркнул, что проблему задолженности перед "зеленой" генерацией государство может решить другим путем, в частности через выпуск облигаций внутреннего госзайма.

"Есть и другие пути погашения задолженности перед "зеленой" генерацией. Например, европейская практика выпуска ОВГЗ, которые помогут рассчитаться с энергетиками силами государства. Тем более что соответствующий законопроект уже подготовлен и зарегистрирован в Верховной Раде", – отметил Каленков.

По его мнению, проблемы на энергорынке власть должна решать, не уничтожая промышленность, которая приносит в госбюджет львиную долю налогов и сборов и обеспечивает украинцев рабочими местами.

"Именно государство в лице НКРЭКУ спровоцировало коллапс в энергетическом секторе страны. А соответственно, решать эту проблему должно самостоятельно", – подчеркнул Каленков.

https://www.facebook.com/ukrmetalurgprom/posts/1104354729962332

НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 54,6% – с 155,4 до 240,23 грн/МВт-ч.

Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, заявили 9 июля в Федерации работодателей Украины.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться, писал "Обозреватель".

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в комментарии "Главкому" отметил, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

Нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без повышения тарифов на электроэнергию, писало издание "Сегодня". В частности путем принятия законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергии.

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