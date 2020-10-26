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НКРЭКУ сознательно довела энергорынок до коллапса – Центр Разумкова

Создается такое впечатление, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, имеет определенную серьезную зависимость от каких-то внешних бизнес-игроков, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Омельченко: Иначе никак невозможно объяснить, почему правила рынка все время меняются в пользу одних игроков против других, а не применяется принцип равноправия
Омельченко: Иначе никак невозможно объяснить, почему правила рынка все время меняются в пользу одних игроков против других, а не применяется принцип равноправия
Фото: fakty.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), своими действиями сознательно довела энергетический рынок до коллапса. Об этом заявил изданию "ГОРДОН" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"НКРЭКУ, на мой взгляд, не столько из-за собственного непрофессионализма регулирует таким образом, что фактически рынок пришел в состояние коллапса или приближается к нему. Я думаю, это сознательные действия НКРЭКУ", – отметил Омельченко.

По его словам, члены НКРЭКУ, работая в интересах отдельных участников рынка, полностью искажают рыночные условия его работы, что может привести к коллапсу всей энергосистемы Украины.

"Создается такое впечатление, что НКРЭКУ имеет определенную серьезную зависимость от каких-то внешних бизнес-игроков. И это больше всего беспокоит. Потому что иначе никак невозможно объяснить, почему правила рынка все время меняются в пользу одних игроков против других, а не применяется принцип равноправия", – отметил эксперт.

Подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка критиковал также Секретариат энергетического сообщества.

Антимонопольный комитет Украины обвинял НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве национального регулятора. В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

Теги: коррупция, энергетика, кризис, Антимонопольный комитет, НКРЭКУ, Центр Разумкова, Владимир Омельченко
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