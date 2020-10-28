Окружной админсуд Киева открыл производство об увольнении главы НКРЭКУ

Народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец обратился в Окружной административный суд Киева с иском об увольнении с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка. Суд открыл производство.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата от "Батьківщини" Михаила Волынца об увольнении с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка. Об этом Волынец написал на своей странице в Facebook.

"Хочу сообщить общественности, что ОАСК по моему обращению открыл производство относительно незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению", – отметил Волынец.

Иск нардепа был зарегистрирован 12 октября.

13 октября ОАСК сообщил, что Волынец попросил суд признать противоправной бездеятельность Кабинета Министров Украины из-за неиздания распоряжения об увольнении Тарасюка с должности члена НКРЭКУ. В исковых требованиях депутат также просил обязать правительство уволить Тарасюка.

Тарасюк был назначен членом НКРЭКУ в октябре 2019 года. В ноябре его избрали новым главой регулятора.

Волынец заявил, что у семьи Тарасюка есть энергетический бизнес, и обвинил его в конфликте интересов. По информации депутата, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку чиновника.

Другой нардеп от "Батьківщини", Валентин Наливайченко, со ссылкой на данные временной следственной комиссии Верховной Рады сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил, что есть основания предполагать факт посещения Тарасюком государства-агрессора уже после назначения на должность председателя НКРЭКУ – в декабре 2019 года.

После публикации этой информации Тарасюк на своей странице в Facebook заявил, что "некоторые народные депутаты, которые системно и настойчиво симпатизируют одной большой вертикально интегрированной компании, в своем стремлении дискредитировать НКРЭКУ уже превзошли сами себя". Он отметил, что в декабре 2019 года как член правительственной делегации был в Берлине и Минске на переговорах с "Газпромом". Информацию о поездках в РФ чиновник не прокомментировал.