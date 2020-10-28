Суд открыл второе дело по увольнению руководства НКРЭКУ

Кого именно из членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, истец требует от правительства уволить, в судебном документе не уточняется.

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск компании "Техноивест" против Кабинета Министров с требованием уволить четверых членов тарифного регулятора НКРЭКУ. Соответствующее определение суда от 19 октября обнародовано в едином госреестре судебных решений.

Кого именно из членов комиссии компания требует от правительства уволить, в судебном документе не уточняется. Первое заседание назначено на 17 ноября. Это уже второй судебный процесс по досрочному увольнению руководства НКРЭКУ.

Накануне Окружной админсуд начал дело об увольнении главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за коррупционного конфликта интересов и нарушения закона "Об НКРЭКУ". Соответствующий иск подал глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец.

Тарасюк был назначен членом НКРЭКУ в октябре 2019 года. В ноябре его избрали новым главой регулятора.

Подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка критиковал Секретариат энергетического сообщества.

Антимонопольный комитет Украины обвинял НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве национального регулятора. В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

Волынец заявил, что у семьи Тарасюка есть энергетический бизнес, и обвинил его в конфликте интересов. По информации депутата, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку чиновника.

Другой нардеп от "Батьківщини", Валентин Наливайченко, со ссылкой на данные временной следственной комиссии Верховной Рады сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил, что есть основания предполагать факт посещения Тарасюком государства-агрессора уже после назначения на должность председателя НКРЭКУ – в декабре 2019 года.

После публикации этой информации Тарасюк на своей странице в Facebook заявил, что "некоторые народные депутаты, которые системно и настойчиво симпатизируют одной большой вертикально интегрированной компании, в своем стремлении дискредитировать НКРЭКУ уже превзошли сами себя". Он отметил, что в декабре 2019 года как член правительственной делегации был в Берлине и Минске на переговорах с "Газпромом". Информацию о поездках в РФ чиновник не прокомментировал.