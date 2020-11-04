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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Из-за роста тарифа на передачу электроэнергии закроется много бизнесов в Украине – экономист

Даже при нынешнем уровне тарифов происходит падение промышленного производства, подчеркнул эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Олег Пендзин: У меня есть большие сомнения по поводу выживания многих бизнесов у людей
Олег Пендзин: У меня есть большие сомнения по поводу выживания многих бизнесов у людей
Фото: ukr.radio

Повышение Национальной комиссией, осуществляющей госрегурирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тарифа на передачу электроэнергии приведет к закрытию многих предприятий из-за роста расходов, заявил в комментарии "ГОРДОНу" эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, рост тарифов на передачу электроэнергии увеличит себестоимость продукции и услуг предприятий, и, соответственно, цена на них возрастет. Но при нынешней низкой покупательной способности населения уровень реализации продукции и услуг будет снижаться. 

"Любое увеличение увеличивает себестоимость продукции, которая продается на рынке. Несмотря на желание продавцов продавать дороже, мы имеем с вами обнищание населения и падение доходов населения... Поэтому, безусловно, это трудно, конечно, это плохо, конечно, мы будем видеть, что предприятия будут закрываться. У меня есть большие сомнения по поводу выживания многих бизнесов у людей", – сказал Пендзин.

Он обратил внимание, что даже при нынешнем уровне тарифов происходит падение промышленного производства.

"И при старых ценах промышленность падала. По отношению к прошлому году минус 7,8%, если я не ошибаюсь", – отметил эксперт.

Для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-час до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%, а в 2021 году – до 500 грн/МВт-час.

Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, заявили 9 июля в Федерации работодателей Украины.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что, если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться, писал "Обозреватель".

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в комментарии "Главкому" отметил, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

По словам президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, стремление НКРЭКУ в очередной раз решить проблемы энергетической отрасли за счет промышленности через повышение тарифов на передачу электроэнергии станет для нее серьезным ударом.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Теги: энергетика, бизнес, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, цена
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