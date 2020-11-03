Энергетический рынок Украины искажен, именно из-за этого возникают убытки и повышение тарифов – эксперт

В результате искажений отдельные участники рынка прибегают к спекуляциям и злоупотреблениям, в итоге возникла значительная задолженность на энергорынке и эту проблему пытаются решить повышением тарифов на электроэнергию, заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко.

Искривления на энергорынке приводят к убыткам для его участников и повышению тарифов, регулятор должен их исправить. Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко в комментарии изданию "ГОРДОН".

"У нас очень искаженный рынок. На рынке есть очень много вещей, которые нужно отрегулировать и которые либо не регулируются вообще, либо регулируются, отрегулируются, но с большим опозданием", – рассказал Котко.

По его словам, в результате таких искажений отдельные участники рынка прибегают к спекуляциям и злоупотреблениям, и в итоге возникла значительная задолженность на энергорынке и эту проблему пытаются решить повышением тарифов на электроэнергию.

"Какие последствия? Искажаются цены, искажаются стимулы. Кого-то жизнь заставляет лезть в разные дырки, потому что другого выхода нет. Кто-то видит просто большую амбразуру, куда можно влезть и что-то получить. На рынке же все ведут себя так, как им позволяют правила", – пояснил эксперт.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна исправить искривления на энергорынке, что остановит злоупотребления, считает он.

"Надо отрегулировать рынок должным образом, и тогда задача регулятора состоит в том, чтобы направлять участников рынка в русле, необходимом для общества и полезном для общества. Если он этого не делает, то люди есть люди, все ищут свою выгоду, кто где может, тот ее и находит. А кто-то из-за недостатков регулирования вообще имеет огромные убытки, и они от него никак не зависят", – подытожил Котко.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 43%, за 10 дней октября – 6,8%.

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.