ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Энергетический рынок Украины искажен, именно из-за этого возникают убытки и повышение тарифов – эксперт

В результате искажений отдельные участники рынка прибегают к спекуляциям и злоупотреблениям, в итоге возникла значительная задолженность на энергорынке и эту проблему пытаются решить повышением тарифов на электроэнергию, заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Василий Котко: Надо отрегулировать рынок должным образом
Василий Котко: Надо отрегулировать рынок должным образом
Скриншот: NewsOne / YouTube

Искривления на энергорынке приводят к убыткам для его участников и повышению тарифов, регулятор должен их исправить. Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко в комментарии изданию "ГОРДОН"

"У нас очень искаженный рынок. На рынке есть очень много вещей, которые нужно отрегулировать и которые либо не регулируются вообще, либо регулируются, отрегулируются, но с большим опозданием", – рассказал Котко.

По его словам, в результате таких искажений отдельные участники рынка прибегают к спекуляциям и злоупотреблениям, и в итоге возникла значительная задолженность на энергорынке и эту проблему пытаются решить повышением тарифов на электроэнергию.

"Какие последствия? Искажаются цены, искажаются стимулы. Кого-то жизнь заставляет лезть в разные дырки, потому что другого выхода нет. Кто-то видит просто большую амбразуру, куда можно влезть и что-то получить. На рынке же все ведут себя так, как им позволяют правила", – пояснил эксперт.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна исправить искривления на энергорынке, что остановит злоупотребления, считает он.

"Надо отрегулировать рынок должным образом, и тогда задача регулятора состоит в том, чтобы направлять участников рынка в русле, необходимом для общества и полезном для общества. Если он этого не делает, то люди есть люди, все ищут свою выгоду, кто где может, тот ее и находит. А кто-то из-за недостатков регулирования вообще имеет огромные убытки, и они от него никак не зависят", – подытожил Котко.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 43%, за 10 дней октября – 6,8%. 

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

Теги: энергетика, цены, тарифы, электроэнергия, ущерб, рынок, Василий Котко, Гарантированный покупатель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания
Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания
Свитолина поделилась снимками с отдыха в Швейцарии
Свитолина поделилась снимками с отдыха в Швейцарии
"Такая взрослая маленькая дочь". Арбенина показала совместное фото с 10-летней дочерью
"Такая взрослая маленькая дочь". Арбенина показала совместное фото с 10-летней дочерью
  "Как в фильмах Тарантино". Остапчук посвятил песню жене и снял с ней клип
  "Как в фильмах Тарантино". Остапчук посвятил песню жене и снял с ней клип
Феникс и Мара подтвердили, что стали родителями
Феникс и Мара подтвердили, что стали родителями
"Новая звезда джаза". Фаны Ани Лорак обсуждают вокальные данные ее дочери
"Новая звезда джаза". Фаны Ани Лорак обсуждают вокальные данные ее дочери
Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ
Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS