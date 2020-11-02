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Попытки НКРЭКУ преподнести повышенный тариф на электричество как "щадящий" – это верх цинизма – нардеп

НКРЭКУ под давлением общественности и промышленности отказалась от идеи поднять тариф на передачу электроэнергии вдвое, как планировала изначально, но нынешнее повышение тоже существенно ударит по бизнесу, пострадавшему из-за коронакризиса, считает внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов.

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Муса Магомедов: Тарасюк пытается преподнести новые тарифы как щадящие. Но это цинично, учитывая, что комиссия взваливает на плечи бизнеса долги перед "зелеными", которые накопило государство
Муса Магомедов: Тарасюк пытается преподнести новые тарифы как щадящие. Но это цинично, учитывая, что комиссия взваливает на плечи бизнеса долги перед "зелеными", которые накопило государство
Скриншот: Spektr Online / YouTube

За повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии заплатит промышленность, которая и так находится на грани выживания, и каждый украинец из своего кармана. Об этом написал внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов на своей странице в Facebook.

Депутат назвал циничными высказывания главы Национальной комиссии, осуществляющей госрегурирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка об умеренности повышения тарифа на передачу электроэнергии.

"Тарасюк пытается преподнести новые тарифы как щадящие. Но это цинично, учитывая, что комиссия взваливает на плечи бизнеса долги перед "зелеными", которые накопило государство. И не только на плечи бизнеса: промышленность, которая и так работает с практически нулевой рентабельностью, заложит расходы в стоимость товаров. А значит, каждому украинцу придется открыть похудевший кошелек", – написал Магомедов.

Депутат отметил, что, хотя НКРЭКУ под давлением общественности и промышленности отказалась от идеи поднять тариф на передачу электроэнергии вдвое, как планировала изначально, нынешнее повышение тоже существенно ударит по бизнесу, пострадавшему из-за коронакризиса.

"Тарасюк сказал, что выше 340 гривен за мегаватт цена не вырастет. Но радоваться особенно нечему: это все равно на 100 гривен дороже, чем есть сейчас", – написал Магомедов.

По его мнению, в нынешних кризисных условиях власть должна поддерживать промышленность и население, а не усиливать финансовое давление.

"Промышленность нужно поддерживать, а не нагружать новыми платежками. Она и так находится на грани выживания – из-за кризиса и падения производства. Тысячи украинцев лишись работы за этот год. Сотням тысяч снизили зарплаты, которые просто нечем платить", – подчеркнул депутат.

https://www.facebook.com/magomedov.public/posts/228835435249841

Для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-час до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%, а в 2021 году – до 500 грн/МВт-час.

Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, заявили 9 июля в Федерации работодателей Украины.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что, если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться, писал "Обозреватель".

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в комментарии "Главкому" отметил, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

По словам президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, стремление НКРЭКУ в очередной раз решить проблемы энергетической отрасли за счет промышленности через повышение тарифов на передачу электроэнергии станет для нее серьезным ударом.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Теги: энергетика, промышленность, НКРЭКУ, Муса Магомедов
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