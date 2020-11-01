"Зеленые" тарифы полностью соответствуют законодательству Украины – юрист о деле по тарифам в Конституционном Суде

Введение "зеленого" тарифа не противоречит по своей сути социальной функции собственности и социальной направленности экономики, заявил доктор юридических наук, профессор Ужгородского национального университета Михаил Савчин.

Савчин: Использование энергии из альтернативных источников приводит к уменьшению процента вредных выбросов в атмосферу и таким образом обеспечивает защиту права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду Фото: pravo.ua

Парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, что сейчас пытаются оспорить в Конституционном Суде 47 народных депутатов, пишет в колонке для издания "Юридическая практика" 30 октября доктор юридических наук, профессор Ужгородского национального университета, советник председателя Конституционного Суда Украины (2008–2010), вице-президент Мирового конгресса украинских юристов Михаил Савчин.

"Верховная Рада Украины использовала свои конституционные полномочия по установлению механизма расчета "зеленого" тарифа в Законе Украины "Об альтернативных источниках энергии" № 555-IV для производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Однако здесь возникает вопрос, не вмешался ли парламент в сферу ответственности правительства. На самом деле так вопрос не стоит. В отличие от определения основ внешней и внутренней политики, правовое регулирование означает регламентацию конкретных сфер деятельности органа власти", – отметил он.

Эксперт добавил, что правовое регулирование не связано непосредственно с определением цен и тарифов на электроэнергию и существует разница между политикой и формированием правил, созданием правовых норм.

"Верховная Рада Украины установила механизм расчета тарифа на "зеленую" энергию и правила предпринимательской деятельности в этой сфере, а также отдельным законом Украины № 1540-VIII определила статус Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Реализуя полномочия в сфере энергетики, Комиссия действует на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Одной из задач в рамках осуществления регуляторных функций Комиссии на рынке электроэнергии является конкретизация законов с целью обеспечения сбалансированной системы цен и тарифов на данном рынке. Таким образом, Комиссия осуществляет самостоятельно свои полномочия по определению тарифов на "зеленую" энергию", – объяснил он.

Савчин пишет, что НКРЭКУ является независимым регулятором и относится к центральным органам исполнительной власти. Этот орган не зависит от Кабинета Министров и не руководствуется в своей деятельности его указаниями, кроме случаев проведения консультаций, предусмотренных законодательством.

"Регуляторная деятельность Комиссии должна соответствовать законодательству Украины, требованиям правовой определенности и предсказуемости. Согласно закону Украины № 1540-VIII, данный орган принимает решения независимо, какое-либо влияние на процесс принятия таких решений со стороны органов государственной власти и третьих лиц не допускается. Введение "зеленого" тарифа не противоречит по своей сути социальной функции собственности и социальной направленности экономики. При этом использование энергии из альтернативных источников приводит к уменьшению процента вредных выбросов в атмосферу и таким образом обеспечивает защиту права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду", – подчеркнул юрист.

Член правления Ассоциации просьюмер Украины Андрей Зинченко заявлял, что отмена Конституционным Судом "зеленых" тарифов ударит по 25 тысячам украинцев, которые поставили солнечные электростанции на крыше, и также затронет интересы около 400 мелких бизнесменов, писал "Обозреватель".

Конституционный Суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах 10 августа по иску 47 народных депутатов, писала "Украинская правда".

Годом ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью "Цензор.НЕТ" заявил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности "зеленых" тарифов.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий, писала "Хвиля".