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ДЕНЬГИ

Крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики Украины выступили против дискриминации отдельных игроков рынка налоговым комитетом Рады

Инвесторы обеспокоены недавней новостью о поправке, предложенной в закон Украины "О рынке электрической энергии", которая устанавливает приоритетность платежей от ГП "Гарантированный покупатель" различным типам электростанций, вырабатывающих электрическую энергию из возобновляемых источников.

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Авторы заявления отмечают, что все инвесторы рассчитывали, что государство будет выполнять свои обязательства
Авторы заявления отмечают, что все инвесторы рассчитывали, что государство будет выполнять свои обязательства
Фото: depositphotos.com

Три крупнейшие ассоциации компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), выступили против намерений комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по установлению приоритетности оплаты за произведенную зеленую электроэнергию для отдельных игроков рынка.

Об этом идет речь в опубликованном в Facebook заявлении Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЕА), а также в позициях Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), а также Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ).

"Европейско-украинское энергетическое агентство обеспокоено недавней новостью о поправке, предложенной в закон Украины "О рынке электрической энергии", которая устанавливает приоритетность платежей от ГП "Гарантированный покупатель" различным типам электростанций, вырабатывающих электрическую энергию из возобновляемых источников. Как мы понимаем, такая поправка будет рассмотрена Налоговым комитетом Верховной Рады в рамках законопроекта №4101 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", – говорится в заявлении.

Авторы отмечают, что все инвесторы рассчитывали, что государство будет выполнять свои обязательства.

"Мы возражаем против дискриминации электростанций, вырабатывающих электрическую энергию из возобновляемых источников энергии на основе их мощности или технологии. Каждый инвестор в секторе возобновляемой энергетики Украины делал свои инвестиции полностью полагаясь на государственные обязательства по обеспечению полных текущих расчетов по "зеленому" тарифу", – отмечают представители инвесторов.

Они обратились к народным депутатам с такими требованиями: отклонить предложенную поправку как дискриминационную; поддержать имплементацию меморандума о взаимопонимании и закона Украины №810 путем обеспечения достаточного софинансирования ГП "Гарантированный покупатель" из государственного бюджета и погашения старого долга перед ВИЭ путем выпуска государственных облигаций или других инструментов.

"Это позволит предотвратить дальнейшее ухудшение инвестиционного климата в Украине и уменьшить перечень причин, по которым международные инвесторы могут обращаться в международные арбитражей и возбуждать дела против Украины за нарушение обещаний, данных инвесторам", – подчеркнули в ЕУЕА.

Ранее против установления отдельных дискриминационных условий высказались УАВЭ и УВЭА.

https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4559147274159112

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 43%, за 10 дней октября – 6,8%. 

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

Теги: инвестиции, энергетика, тарифы, долги, дискриминация, законопроект, Гарантированный покупатель, зеленый тариф
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