Бизнес-сообщества раскритиковали НКРЭКУ за нарушение европейских правил по тарифу на экспорт электроэнергии

В Первой энергетической ассоциации Украины и Украинском национальном комитете Международной торговой палаты заявили, что принятие законопроекта НКРЭКУ о тарифе на передачу электроэнергии при ее экспорте сделает невозможной конкуренцию с оптовыми трейдерами на внешних рынках.

Платы за передачу электроэнергии в странах-членах Европейского Энергосообщества не существует при экспортных и импортных операциях, подчеркнули в бизнес-ассоциациях Фото: depositphotos.com

Бизнес-сообщество просит Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отказаться от разработанного ею законопроекта об изменениях в закон о рынке электроэнергии, пишет 6 ноября агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на письмо Первой энергетической ассоциации Украины за подписью президента организации Василия Котко в адрес главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Согласно законопроекту, экспортеры электроэнергии обязуются оплачивать тариф на передачу экспортируемых объемов, но без учета публичных специальных обязательств НЭК "Укрэнерго" по "зеленым" тарифам.

"Положения законопроекта противоречат международным договорам и международной практике, создают преграды для честной международной конкуренции, не отвечают интересам производителей э/э, а в конечном итоге и потребителей, и будут иметь негативные последствия для экономики страны в целом", – сказано в обращении.

Ассоциация подчеркивает, что платы за передачу электроэнергии в странах-членах Европейского Энергосообщества не существует при экспортных и импортных операциях, а оплата этого тарифа предусмотрена исключительно при поставке конечному потребителю, а не при оптовой торговле.

Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (lCC Ukrаiпе) также выступил против принятия законопроекта и отметил, что тарифа на передачу при экспортных и импортных операциях не поддерживается Секретариатом Европейского Энергосообщества, отмечает агентство.

"Ceкретариат ЭС в своих выводах от 28 мая окончательно сформулировал свою позицию, в соответствии с которой запрещено устанавливать тариф на передачу относительно экспортных и импортных операций, поскольку такие меры являются эквивалентными пошлине, и поэтому их внедрение будет нарушать ст. 41 Договора об основании Энергосообщества", – говорится в письме президента lCC Ukrаiпе Владимира Щелкунова к главе Нацкомиссии по энергетике.

В комитете отметили, что такой же позиции придерживается суд Евросоюза в деле FENS против Республики Словакия от 6 декабря 2018 года.

Бизнес-объединения отметили, что проект закона должен быть предварительно согласован с Европейской комиссией. Авторы обращений уверены, что принятие законопроекта сделает невозможной конкуренцию с оптовыми трейдерами на внешних рынках из-за более высокой цены вследствие включения в нее тарифа на передачу, искусственному блокирования экспорта электроэнергии и, соответственно, ухудшению торгового и платежного баланса Украины.

В октябре Шестой апелляционный суд признал незаконным и противоправным решение НКРЭКУ обязать экспортеров платить тариф на передачу электроэнергии, поскольку это противоречило правилам ЕС.