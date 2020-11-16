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Послы 11 стран потребовали от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами

Послы убеждены, что нарушение обязательств со стороны власти перед инвесторами в сектор возобновляемой энергетики негативно повлияет на деловой и инвестиционный климат Украины.

Документ в адрес премьер-министра подписали послы 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи
Документ в адрес премьер-министра подписали послы 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи
Фото: depositphotos.com

Послы 11 стран потребовали от Украины выполнить меморандум, подписанный с инвесторами в "зеленую" энергетику и погасить долги перед ними, пишет "Цензор.НЕТ" со ссылкой на обращение дипломатов к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Документ подписали послы 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.

Они отмечают, что в меморандуме между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную электроэнергию и обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства "зеленой" энергии.

Подписание Кабмином меморандума о взаимопонимании с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики стало важным шагом в поиске выхода из кризиса в отрасли, подчеркивают дипломаты, так как бизнес добровольно согласился на снижение "зеленого" тарифа, а власть обязалась погасить долги перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.

"Мы очень обеспокоены тем, что "Гарантированный покупатель" до сих пор не выполняет своих обязательств восстановить полные и своевременные платежи производителям возобновляемых источников энергии и начать погашение накопленного долга ГП до конца 2020 года. Это является нарушением соглашения согласно меморандуму", - сказано в документе.

Послы убеждены, что нарушение обязательства со стороны власти негативно повлияет на деловой и инвестиционный климат Украины.

"Украине будет трудно достичь цели по возобновляемым источникам энергии, определенной Энергетической стратегией Украины и международными обязательствами Украины в рамках Парижского климатического соглашения, если инвесторы не могут полагаться на законодательную базу Украины и решимость правительства выполнять свои обязательства, – пишут дипломаты. – Мы ожидаем от вас, что Украина выполнит свои обязательства по восстановлению благоприятных и стабильных условий для инвесторов в секторе возобновляемых источников энергии. Это послужит укреплению доверия инвесторов к Украине".

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

В документе оговорено снижение "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 15% и для ветровых – на 7,5% уже с августа 2020 года. За это правительство обещало 100% выплату тарифа и погашение до конца 2021 года всей суммы долга – 22,4 млрд грн. 40% от этой суммы "Гарантированный покупатель" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% долга по "зеленой" электроэнергии, за 20 дней октября – всего 7%. При этом сдвигов по оплате накопленного до 1 августа долга нет.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: Украина, инвестиции, энергетика, меморандум, электроэнергия, ущерб, дипломаты, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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