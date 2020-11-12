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ДЕНЬГИ

НКРЭКУ дорегулировалась до того, что на энергорынке возникли миллиардные долги, а теперь хочет, чтобы мы с вами эти долги заплатили – нардеп

За кризисную ситуацию на энергорынке несет ответственность НКРЭКУ, которая сейчас пытается погасить задолженность, повысив тариф на передачу электроэнергии, заявил народный депутат Украины от "Батьківщини", первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

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Кучеренко: За все это будем платить мы с вами
Кучеренко: За все это будем платить мы с вами
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повышает тариф на передачу электроэнергии, чтобы погасить за счет украинцев долги на энергорынке, в возникновении которых сама виновата. Об этом заявил народный депутат Украины от "Батьківщини", первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, действия НКРЭКУ привели к возникновению миллиардных долгов на энергорынке.

"Укрэнерго", системный оператор, за девять месяцев получил почти 29 миллиардов гривен убытков. А в прошлом году это была прибыльная компания, плюс 4 миллиарда. В убытках "Энергоатом", в убытках "Гарантированный покупатель". Общая задолженность на энергорынке сегодня составляет около 100 миллиардов гривен", – рассказал Кучеренко.

Он отметил, что за эту кризисную ситуацию на энергорынке несет ответственность НКРЭКУ, которая сейчас пытается погасить задолженность, повысив тариф на передачу электроэнергии.

"Теперь Национальная комиссия, понимая, что она несет полную ответственность за этот коллапс долговой, который она создала, она сегодня пытается этими лихорадочными шагами, повысив этот тариф в конце года, залатать эти дыры", – сказал политик.

За повышение тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса в конечном счете заплатят бытовые потребители, так как предприниматели заложат увеличенные расходы на электроэнергию в себестоимость, что приведет к росту цен на товары и услуги.

"В первую очередь это на себе почувствуют бизнес и крупные предприятия, металлургические предприятия, горно-металлургические предприятия, электротранспорт, парикмахерские – то есть весь бизнес на себе это почувствует, и это будет закладываться в себестоимость. И в результате это, безусловно, приведет к повышению цен практически на все товары, в которых есть составляющая электроэнергия. То есть за все это будем платить мы с вами", – подытожил Кучеренко.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает в 2021 году повысить тариф на передачу электроэнергии для бизнеса до 309 грн/МВт, такое решение НКРЭКУ приняла на заседании 11 ноября.

Проект постановления будет опубликован на сайте комиссии для получения замечаний и предложений.

В 2020 году тариф на передачу электроэнергии повышался в июле – со 155 до 240 грн/МВт, или на 54%, второе повышение, еще на 30%, запланировано на 1 декабря. За год тариф на передачу электроэнергии в итоге вырастет более чем в два раза.

На весь 2021 год НКРЭКУ устанавливает льготный тариф на передачу электроэнергии для предприятий "зеленой" металлургии – в размере 91,73 грн/МВт, это втрое ниже обычного тарифа, отмечает издание.

Представители бизнеса и промышленности обращались к НКРЭКУ и Кабинету Министров с просьбой не повышать тариф на передачу электроэнергии. Повышение вынудит бизнес сокращать персонал, снижать объемы производства или закрываться, отмечали они.

По словам президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, стремление НКРЭКУ в очередной раз решить проблемы энергетической отрасли за счет промышленности через повышение тарифов на передачу электроэнергии станет для нее серьезным ударом.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать, писало издание "Сегодня".

Теги: энергетика, тарифы, кризис, электроэнергия, долги, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко, убытки
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