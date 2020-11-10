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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шахты несут огромные убытки, повышение тарифа на электроэнергию может добить отрасль – эксперт

Угледобывабющие предприятия находятся в финансовой дыре из-за цен на продукцию, и повышение тарифа на передачу электроэнергии усугубит ситуацию, заявил директор госпредприятия "Львіввугілля" Олег Акимов.

Олег Акимов: Финансовый результат по работе за октябрь минус 70 миллионов гривен
Олег Акимов: Финансовый результат по работе за октябрь – минус 70 миллионов гривен
Фото: lvug.com.ua

Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 30% уничтожит шахты, которые и без того несут миллионные убытки, заявил директор госпредприятия "Львіввугілля" Олег Акимов в комментарии "ГОРДОНу".

По его словам, рост затрат на электроэнергию может привести к уничтожению отрасли.

"1650 за тонну угля. Еще повысить сейчас за электроэнергию плату. Мы и так уже полностью находимся в финансовой дыре. Мы сегодня берем фактически, у нас дисбаланс, финансовый результат по работе за октябрь – минус 70 миллионов гривен. Давайте повысим еще цену на электроэнергию, будет минус 80 миллионов или 90", – пояснил Акимов.

НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн / МВт-час.

Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, заявили 9 июля в Федерации работодателей Украины.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что, если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться, писал "Обозреватель".

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в комментарии "Главкому" отметил, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

По словам президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, стремление НКРЭКУ в очередной раз решить проблемы энергетической отрасли за счет промышленности через повышение тарифов на передачу электроэнергии станет для нее серьезным ударом.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать, писало издание "Сегодня".

Теги: шахты, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, убытки
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