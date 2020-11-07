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Мэр Угледара обратился к Зеленскому и Шмыгалю с просьбой спасти шахты города

Из-за задолженности перед шахтами за отгруженный уголь Угледар оказался на грани социальной и техногенной катастрофы, заявил в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и другим представителям власти городской голова Андрей Силыч.

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Андрей Силыч: В течение 2020 года почти каждый месяц шахты оказываются перед угрозой и реальным отключением
Андрей Силыч: В течение 2020 года почти каждый месяц шахты оказываются перед угрозой и реальным отключением
Фото: novosti.dn.ua

Городской голова Угледара Андрей Силыч обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова, главе правительства Денису Шмыгалю и главе Донецкой облгосадминистрации Павлу Кириленко с официальным письмом, в котором просит решить проблему финансирования шахт города, погашения долгов по заработной плате перед шахтерами и долгов за электроэнергию. Документ опубликован на сайте горсовета.

В письме мэр заявил, что градообразующие предприятия – шахты – не могут нормально функционировать и приносить деньги в городской бюджет, потому что задолженность за отгруженный уголь привела к накоплению долгов по зарплате перед шахтерами.

"Они уже долгое время лишены возможности стабильно работать, выплачивать заработную плату, производить отчисления в местный бюджет и платежи, в том числе рассчитываться за потребленную электроэнергию, из-за острого дефицита оборотных средств, из-за хронического отсутствия расчетов за отгруженный уголь", – написал Силыч.

В то же время, пишет он, из-за долгов по зарплате город может оказаться на грани неконтролируемого социального взрыва, растущая задолженность за жилищно-коммунальные услуги ведет к коллапсу коммунального хозяйства.

"В течение 2020 года почти каждый месяц шахты оказываются перед угрозой и реальным отключением производства от электроэнергии. Такого не было за все годы существования угледобывающих предприятий", – сказано в письме.

Шахты и шахтеры не платят налоги, поэтому под угрозой и зарплаты бюджетников, и социальные выплаты жителям Угледара. С 9 ноября город перешел в "красную" зону по распространению коронавирусной инфекции, но горсовет не может гарантировать финансовую поддержку больниц, подчеркнул городской голова.

Остановка подачи электроэнергии может привести к неконтролируемому затоплению шахт и полному уничтожению предприятий, а также техногенной катастрофе: могут быть затоплены сельскохозяйственные угодья, на поверхность может прорваться метан во взрывоопасной концентрации, могут образоваться провалы земной поверхности. 

"Просим вас немедленно лично вмешаться и оказать содействие в решении кризисной ситуации, сложившейся в городе Угледаре Донецкой области", – написал Силыч.

3 ноября шахтеры угледарских шахт "Южнодонбасская-1" и "Шахта им. Сургая" провели митинг возле Верховной Рады с требованием погасить долг за заработную плату в размере 1,4 млрд грн и выделить деньги на погашение долга за электроэнергию, писал "Главком".

Теги: зарплата, бюджет, шахты, социальные выплаты, шахтеры, горсовет, жилищно-коммунальные услуги, электроэнергия, местный бюджет, долги, деньги, Угледар, облгосадминистрация, больницы, финансирование, премьер-министр, задолженность по зарплате, мэр
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