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ДЕНЬГИ

Завтра две госшахты в Угледаре могут быть затоплены из-за отключения электроэнергии за долги

Госпредприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" получило от поставщика электроэнергии – компании "Укрэнергоуголь" – заявку на полное отключение шахты с 13 февраля из-за задолженности. Шахта имени Сургая также пострадает, так как у нее смежные с "Южнодонбасским" выработки, говорят горняки.

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11 февраля шахтеры выходили на протест в Краматорске
11 февраля шахтеры выходили на протест в Краматорске
Фото: radiosvoboda.org

Завтра госшахта в Угледаре может быть обесточена и затоплена из-за долгов за электроэнергию, в то время как с самой шахтой за поставленный уголь не рассчитались два госпредприятия, написал 12 февраля на своей странице Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец. 

"Завтра день Ч для ГП "ШУ "Южнодонбасское №1" (город Угледар Донецкой области). Министр энергетики Алексей Оржель говорил о планах существенного сокращения добычи угля к 2050 году. Однако не говорил, что ликвидация предприятий начнется уже завтра. Из-за долгов ГП "ШУ "Южнодонбасское №1" за электроэнергию поставщик "ЭК "Укрэнергоуголь" прислал заявку на полное отключение шахты с 13 февраля. В то же время за ранее отгруженную угольную продукцию предприятию задолжали около 250 млн грн государственные предприятия "Держвуглепостач" и "Уголь Украины", предприятие с ручным управлением [бизнесмена Игоря] Коломойского ПАО "Центрэнерго", – заявил он.

Шахте за поставленный уголь должны около 260 млн грн, а сама шахта задолжала за потребленное электричество около 120 млн, рассказал "Радіо Свобода" шахтер Дмитрий Леванович.

"Если полностью отключить шахту от электроэнергии – в течение двух часов это будет затопление горизонтов, это будет экологическая катастрофа для нашего края, потому как у нас работает две шахты. Сразу пострадает "Шахта имени Сургая" рядом, потому как у нас смежные выработки", – объяснил он.

Волынец подчеркнул, что каждый день простоя шахты государство несет убытки.

"Если "государственники" из Минэкоэнерго неспособны закрыть долги государственных трейдеров перед государственными шахтами, то, может, зря они получают зарплаты из государственного бюджета? С 28 января ГП "ШУ "Южнодонбасское №1" работает в режиме жизнеобеспечения при том, что только один день простоя подобной шахты стоит государству около 1 млн грн. Полное обесточивание и остановка работы оборудования водоотвода означают ее затопление и уничтожение. Интересно: кто возьмет на себя вину за убытки? Еще интереснее: кто из власть имущих будет нести ответственность за экологические риски для региона, за перспективу отравления питьевой воды? За социальный и экономический кризис поселков и городов, вплотную расположенных возле зоны военных действий?" – написал нардеп.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/553642361911678

Шахтеры 11 февраля выходили на акцию протеста в Краматроске и заявили, что если чиновники не договорятся с поставщиками электричества, то будут физически препятствовать отключению, пишет "Радіо Свобода".

Теги: шахты, электричество, Михаил Волынец, шахтеры, долги, Угледар, Алексей Оржель
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