Созданный НКРЭКУ кризис в конечном счете скажется и на рейтинге Зеленского – нардеп

Президент Владимир Зеленский не имеет права в рамках Конституции назначать членов НКРЭКУ, потому что в ней четко прописано, кого имеет право назначать президент, отметила внефракционный народный депутат Виктория Гриб.

Виктория Гриб: Это не вина президента, а вина тех людей, которые его подставили Фото: Victoria Grib / Facebook

Внефракционный народный депутат Виктория Гриб в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что спровоцированный действиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, кризис на энергетическом рынке в итоге скажется на рейтинге власти, в том числе и президента Владимира Зеленского.

"У нас слишком много вновь созданных "независимых" органов. Таких, как НКРЭКУ, которая контролирует рынок электроэнергии. Вы знаете, когда есть проблемы и когда ищут виноватых, то виноват, безусловно, Кабинет Министров, виноват президент", – заявила Гриб.

Депутат также добавила, что окружение президента фактически подставило его с неконституционностью указов о назначении членов НКРЭКУ.

"Это не вина президента, а вина тех людей, которые его подставили. Если президент не имеет права в рамках Конституции назначать членов НКРЭКУ, потому что очень четко прописано, кого имеет право назначать президент в нашей стране, то тогда соответствующие приказы, которые готовились его окружением, – это просто подстава", – подчеркнула Виктория Гриб.

Подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка 21 октября раскритиковал секретариат энергетического сообщества.

Антимонопольный комитет Украины обвинял НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа Временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.