НКРЭКУ хочет в два раза повысить тарифы на передачу электроэнергии для промышленности

Решение о повышении тарифа Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла на сегодняшнем заседании, проект постановления будет опубликован на сайте комиссии для получения замечаний и предложений.

За 2020 год тариф на передачу электроэнергии, с учетом декабрьского повышения, вырастет более чем в два раза Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает в 2021 году повысить тариф на передачу электроэнергии для бизнеса до 309 грн/МВт, такое решение НКРЭКУ приняла на сегодняшнем заседании, сообщает Politeka.

Проект постановления будет опубликован на сайте комиссии для получения замечаний и предложений.

В 2020 году тариф на передачу электроэнергии повышался в июле – со 155 до 240 грн/МВт, или на 54%, второе повышение, еще на 30%, запланировано на 1 декабря. За год тариф на передачу электроэнергии в итоге вырастет более чем в два раза.

На весь 2021 год НКРЭКУ устанавливает льготный тариф на передачу электроэнергии для предприятий "зеленой" металлургии – в размере 91,73 грн/МВт, это втрое ниже обычного тарифа, отмечает издание.

Представители бизнеса и промышленности обращались к НКРЭКУ и Кабинету Министров с просьбой не повышать тариф на передачу электроэнергии. Повышение вынудит бизнес сокращать персонал, снижать объемы производства или закрываться, отмечали они.

Нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко заявил 22 сентября, что члены НКРЭКУ запросили при этом для себя повышение зарплат: в проекте госбюджета на следующий год предусмотрен рост расходов на содержание комиссии более чем на 200 миллионов гривен.

"В НКРЭКУ в разгар кризиса в 1,5 раза растут зарплаты! В 2020 году бюджет комиссии составлял 487,5 млн грн, а в 2021 году они запросили сразу 713,6 млн грн. Почти 90% всего фонда пойдет на повышение зарплат", – написал Кучеренко в Facebook.