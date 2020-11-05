Пересмотр тарифов "Укрзалізниці" возможен только после реформирования, это должна решать Нацкомиссия по вопросам регулирования транспорта – нардеп Скичко

В августе депутаты зарегистрировали законопроект, который предусматривает, что вопросом тарифов железнодорожного перевозчика будет заниматься специальный орган, сообщил народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.

Вопросами тарифов должна заниматься не "Укрзалізниця" как монополист, а отдельная структура – Нацкомиссия по вопросам регулирования транспорта. Об этом народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил в интервью "Экономической правде".

По его словам, Министерство инфраструктуры обещало разработать проект закона о Нацкомиссии по вопросам регулирования транспорта.

"Они проводили переговоры, вывесили у себя даже на сайте, но с момента отзыва прошло уже полгода, а документ так и не был зарегистрирован. Поэтому мы пошли своим путем – в августе зарегистрировали его от депутатского корпуса", – рассказал нардеп.

Он добавил, что по этому вопросу уже было проведено несколько рабочих совещаний и два круглых стола, а дальше проект закона будет обсуждаться в парламентском комитете.

"Я буду со своей стороны максимально проталкивать его, потому что считаю, что это очень необходимый законопроект, базовый для отрасли. Значительная часть замечаний бизнеса мне кажется правильной, и я буду их отстаивать в комитете. Сейчас главное – пройти комитет, а дальше уже вынесение в зал", – объяснил Скичко.

Народный депутат рассказал о своем видении вывода "Укрзалізниці" из кризиса. По словам политика, для этого нужно принять закон о железнодорожном транспорте и провести оптимизацию административного аппарата. Он утверждает, что административный аппарат компании чрезвычайно раздут, также завышены зарплаты и есть много дублирующих функций.

"Нужно проводить реформу "Укрзалізниці" непосредственно через разделение на разных операторов. И подготовку к этому можно проводить без принятия закона о железнодорожном транспорте", – добавил политик.