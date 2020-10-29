Глава "Укрзалізниці" заявил, что рынок грузоперевозок оживает, несмотря на пандемию COVID-19

"Укрзалізниця" нарастила объем грузовых перевозок до 814 тыс. тонн в сутки, что соответствует показателям 2019 года, заявил председатель правления АО "Укрзалізниця" Владимир Жмак.

Рынок грузовых железнодорожных перевозок начал восстанавливаться после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции и связанного с ней карантина. Об этом на пресс-конференции 29 октября заявил председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак, сообщает пресс-служба предприятия.

"В последние месяцы наблюдаем оживление рынка грузовых перевозок. Несмотря на экономический кризис и ограничения, которые были введены из-за распространения COVID-19, "Укрзалізниця" уже отгрузила 814 тыс. тонн в сутки, что почти соответствует показателям 2019 года", – сказал он.

Жмак считает, что этого удалось достичь за счет "ликвидации дефицита локомотивов, совершенствования диспетчеризации и организации маршрутных отправок в направлении портов".

По его словам, в этом году "Укрзалізниця" собирается дополнительно потратить 500 млн грн на ремонт локомотивов и 350 млн грн – на капремонт и модернизацию грузовых вагонов. Жмак надеется, что это поможет "Укрзалізниці" нарастить объем грузоперевозок до 1 млн тонн в сутки до конца текущего года.