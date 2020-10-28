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Промышленники Украины потребовали от Кабмина не создавать искусственный дефицит вагонов

Ограничения на срок эксплуатации грузовых вагонов приведет к потере около $2 млрд в год, заявили в открытом письме к премьер-министру Украины, подписали представители ряда ключевых отраслей экономики.

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Сокращение поставок приведет к снижению промышленного производства на около 8 10%, отметили авторы письма
Сокращение поставок приведет к снижению промышленного производства на около 8–10%, отметили авторы письма
Фото: depositphotos.com

Ограничение на эксплуатацию грузовых вагонов, которое предлагает ввести Министерство инфраструктуры, приведет к списанию около 68 тысяч вагонов, это создаст дефицит на рынке, в результате которого промышленность будет нести многочисленные убытки, а экономика Украины недополучит близко $ 2 млрд в год валютной выручки. Об этом говорится в открытом письме промышленников к премьер-министру Украины, распространенном 28 октября в СМИ.

Письмо подписали представители ключевых отраслей экономики: объединение предприятий "Укрметаллургпром", Украинская ассоциация производителей ферросплавов, Ассоциация "Укрцемент", Украинская зерновая ассоциация, Союз химиков Украины, Федерация работодателей транспорта Украины и Ассоциации "Укрведтранс".

"Дефицит только полувагонов составит около 10,4 тыс. единиц при существующем кризисном уровне перевозок. А при ожидаемом восстановлении докризисных объемов нагрузок – вырастет до более чем 20 тыс. единиц уже в 2022 году. Специализированный подвижной состав (окатышевозы, коксовозы) уже в дефиците, а при ограничении сроков эксплуатации будут списаны практически весь парк ", – предупреждают промышленники.

Последствия такого списания будут чрезвычайно тяжелыми для экономики, заявил подписанты.

"Искусственный дефицит грузовых вагонов непременно приведет к катастрофическому срыву отгрузки сырья и готовой продукции. Потеря грузопотока железной дороги составит около 20%, или 60 млн тонн в год... Сокращение поставок приведет к снижению промышленного производства на около 8–10%, а потенциальные потери валютной выручки составят $ 2 млрд в год", – отмечается в письме.

Также среди последствий искусственно созданного дефицита авторы назвали остановку проекта "Большое строительство", для которого железная дорога является безальтернативным видом транспорта, и значительные потери самой "Укрзалізниці".

"Она до конца 2028 года потеряет более 62% полувагонов и 100% зерновозов, а также около 12 млрд грн или 15–20% годового дохода вследствие падения перевозок", – посчитали отраслевые эксперты.

Учитывая, что такие многочисленные потери для экономики Украины неприемлемы, промышленники требуют от Кабинета Министров ограничения на продление срока службы установить только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн (3/4 парка грузовых вагонов) на уровне 1,5 нормативного срока их службы. А также – не вводить ограничения для специализированных вагонов (полувагоны для перевозки окатышей, агломерата и кокса), и ни в коем случае не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, ведь владельцы вагонов уже инвестировали значительные средства в их ремонт.

Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

Президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. Вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры "очень странным решением", отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил в Facebook, что такая инициатива Мининфраструктуры приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие – коллапс в промышленности и агросекторе.

Теги: транспорт, экономика, промышленность, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, железная дорога, вагоны, перевозки, Мининфраструктуры, грузоперевозки, премьер-министр, Кабмин, Большое строительство, Укрметаллургпром
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