Принудительное списание вагонов вызовет кризис в экономике Украины – промышленники

Ограничение на эксплуатацию грузовых вагонов приведет к списанию около 68 тыс. вагонов, это создаст искусственный дефицит на рынке грузовых вагонов и экономика Украины недополучит близко $2 млрд в год валютной выручки, заявили представители ряда предприятий Украины.

Руководители ряда промышленных предприятий Украины уверены, что сокращение сроков эксплуатации вагонов, которое инициирует Министерство инфраструктуры Украины, приведет к дефициту вагонного парка, а как следствие – к кризису в экономике, вызванному срывом отгрузки сырья и товаров. Также эта инициатива повлечет остановку проекта "Большое строительство", инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорили 22 октября на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" представители промышленных отраслей Украины – металлургических предприятий, горно-обогатительных комбинатов Украины, производителей ферросплавов, химических предприятий Украины, аграрного сектора Украины, производителей цемента, работодателей автомобильной, морской, авиационной и железнодорожной отраслей, владельцев частного железнодорожного подвижного состава и операторов грузовых железнодорожных перевозок.

В обсуждении приняли участие президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов "УкрФА" Сергей Кудрявцев, председатель ассоциации "Укрцемент" Павел Качур, исполнительный директор "Украинской зерновой ассоциации" Сергей Иващенко, вице-президент "Союза химиков Украины" Игорь Гольченко, генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, президент ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко.

Промышленники посчитали: ограничение на эксплуатацию грузовых вагонов приведет к списанию около 68 тысяч вагонов. Это создаст искусственный дефицит на рынке грузовых вагонов, в результате которого промышленность понесет убытки, а экономика Украины недополучит близко $2 млрд в год валютной выручки.

Больше всего пострадает "Укрзалізниця", считают участники обсуждения, которой до 2028 года придется списать все зерновозы и половину парка полувагонов. Это приведет к потерям поступлений от перевозок – в то время, как в этом году компания уже имеет убытки в размере 9 млрд гривен.

Кроме того, эта инициатива идет вразрез с европейскими директивами, отметили участники пресс-конференции: в ЕС единственное требование к вагонам – техническое состояние вагона, возраст значения не имеет.

Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

Президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. В свою очередь, вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры "очень странным решением", отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.