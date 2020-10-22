ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Принудительное списание вагонов вызовет кризис в экономике Украины – промышленники

Ограничение на эксплуатацию грузовых вагонов приведет к списанию около 68 тыс. вагонов, это создаст искусственный дефицит на рынке грузовых вагонов и экономика Украины недополучит близко $2 млрд в год валютной выручки, заявили представители ряда предприятий Украины.

В результате списания вагонов промышленность Украины понесет убытки, считают участники обсуждения
В результате списания вагонов промышленность Украины понесет убытки, считают участники обсуждения
Фото: depositphotos.com

Руководители ряда промышленных предприятий Украины уверены, что сокращение сроков эксплуатации вагонов, которое инициирует Министерство инфраструктуры Украины, приведет к дефициту вагонного парка, а как следствие – к кризису в экономике, вызванному срывом отгрузки сырья и товаров. Также эта инициатива повлечет остановку проекта "Большое строительство", инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорили 22 октября на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" представители промышленных отраслей Украины – металлургических предприятий, горно-обогатительных комбинатов Украины, производителей ферросплавов, химических предприятий Украины, аграрного сектора Украины, производителей цемента, работодателей автомобильной, морской, авиационной и железнодорожной отраслей, владельцев частного железнодорожного подвижного состава и операторов грузовых железнодорожных перевозок.

В обсуждении приняли участие президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов "УкрФА" Сергей Кудрявцев, председатель ассоциации "Укрцемент" Павел Качур, исполнительный директор "Украинской зерновой ассоциации" Сергей Иващенко, вице-президент "Союза химиков Украины" Игорь Гольченко, генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, президент ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко.

Промышленники посчитали: ограничение на эксплуатацию грузовых вагонов приведет к списанию около 68 тысяч вагонов. Это создаст искусственный дефицит на рынке грузовых вагонов, в результате которого промышленность понесет убытки, а экономика Украины недополучит близко $2 млрд в год валютной выручки.

Больше всего пострадает "Укрзалізниця", считают участники обсуждения, которой до 2028 года придется списать все зерновозы и половину парка полувагонов. Это приведет к потерям поступлений от перевозок – в то время, как в этом году компания уже имеет убытки в размере 9 млрд гривен.

Кроме того, эта инициатива идет вразрез с европейскими директивами, отметили участники пресс-конференции: в ЕС единственное требование к вагонам – техническое состояние вагона, возраст значения не имеет.

Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

Президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. В свою очередь, вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры "очень странным решением", отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Теги: экономика, промышленность, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, металлургия, вагоны, убытки, Мининфраструктуры, инфраструктура, Большое строительство, Укрметаллургпром, Александр Каленков, Владимир Гусак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
"Чешутся руки пописать музло". Заразившийся коронавирусом Фагот рассказал о самочувствии
"Чешутся руки пописать музло". Заразившийся коронавирусом Фагот рассказал о самочувствии
Актер Куценко госпитализирован с коронавирусом
Актер Куценко госпитализирован с коронавирусом
  Как выглядит 86-летняя Софи Лорен. Вышел трейлер фильма "Вся жизнь впереди". Видео
  Как выглядит 86-летняя Софи Лорен. Вышел трейлер фильма "Вся жизнь впереди". Видео
Малахова: Не думаю, что задача вируса – нас убивать
Малахова: Не думаю, что задача вируса – нас убивать
  "Мало". Солистка группы Кazka появилась в новом клипе в образе одинокой невесты. Видео
  "Мало". Солистка группы Кazka появилась в новом клипе в образе одинокой невесты. Видео
"Дайте бабе мужика", "Попец супер". Глюк'oZа обнародовала откровенное фото
"Дайте бабе мужика", "Попец супер". Глюк'oZа обнародовала откровенное фото
Адвокат Трампа назвал Коэна лжецом, а свое скандальное появление в новом фильме о Борате – сфабрикованным
Адвокат Трампа назвал Коэна лжецом, а свое скандальное появление в новом фильме о Борате – сфабрикованным
38-летняя Спирс примерила несколько купальников в одном ролике. Видео
38-летняя Спирс примерила несколько купальников в одном ролике. Видео
Картину Бэнкси продали на аукционе почти за $10 млн
Картину Бэнкси продали на аукционе почти за $10 млн
аlyona alyona впервые рассказала о предательстве экс-бойфренда
аlyona alyona впервые рассказала о предательстве экс-бойфренда
"Чудесно, что вы решили родить". Фаны жены Преснякова Подольской комментируют ее пост
"Чудесно, что вы решили родить". Фаны жены Преснякова Подольской комментируют ее пост
Винтур рассталась с мужем после 16 лет брака – СМИ
Винтур рассталась с мужем после 16 лет брака – СМИ
"Украинские мужчины самые красивые". Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк показал полуголое тело
"Украинские мужчины самые красивые". Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк показал полуголое тело
Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер
Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS