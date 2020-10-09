"Укркокс" потребовал от премьера не ограничивать срок эксплуатации грузовых вагонов

В ассоциации "Укркокс", которая объединяет коксохимические предприятия Украины, предупредили, что в случае ограничения сроков эксплуатации вагонов придется списать практически весь парк коксовозов.

Купить такой тип вагонов очень сложно – они дорого стоят и их мало, поскольку производство требует сложных технологий, отметили в профильной ассоциации Фото: scaletrainsclub.com

Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов, которое инициируют "Укрзалізниця" и Мининфраструктуры, недопустимо, такое решение приведет к списанию около 60 тысяч вагонов и вагонного парка будет катастрофически не хватать для перевозок грузов. Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю, распространенном в СМИ 9 октября, от имени ассоциации "Укркокс", которая объединяет коксохимические предприятия Украины.

В ассоциации предупредили, что в случае ограничения сроков эксплуатации вагонов придется списать практически весь парк коксовозов. А купить такой тип вагонов очень сложно – они дорого стоят и их мало, поскольку производство требует сложных технологий.

"Ограничение сроков эксплуатации вагонов приведет к существенному сокращению производства и уменьшению доходов в госбюджет", – предупредили в ассоциации.

Там напомнили, что промышленность в Украине сейчас переживает кризис.

"В текущей ситуации нужно проводить государственную политику, которая будет направлена на улучшение экономической ситуации в стране, а не удовлетворять интересы отдельной отрасли вагоностроителей, что в результате будет наносить ущерб другим ведущим отраслям, – отмечается в письме. – Во избежание искусственного дефицита на рынке грузовых вагонов и его негативного влияния на экономику Украины просим дать поручение Министерству инфраструктуры Украины – доработать проект приказа, который предусматривает ограничение продления срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов. А Минэкономики и Государственной регуляторной службе – оценить негативное влияние на экономику Украины от ограничения продления сроков эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы и взвесить его с потенциальными выгодами от ограничения срока продления срока эксплуатации. Надеемся, что в доработанной редакции проекта приказа будет учтена позиция всех участников рынка, а не только предложения одной стороны, что позволит обеспечить наилучший результат для экономики Украины".

Президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко заявила "Главкому", что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.