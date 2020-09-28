Экс-директор по финансам "Укрзалізниці" заявил, что Пинчук планировал продавать компании колеса в четыре раза дороже себестоимости

По подсчетам экс-директора по экономике и финансам АО "Укрзалізниця" Андрея Рязанцева, коррупционная составляющая сделки компании с заводом Виктора Пинчука "Интерпайп" достигала 1,2 млрд грн.

Андрей Рязанцев: 15 тыс. – это уже цена со 100-процентной рентабельностью. Они же хотели "задрать" ее еще в два раза – до 36 тыс. Фото: elevatorist.com

Компания бизнесмена Виктора Пинчука "Интерпайп" хотела продать "Укрзалізниці" цельнокатаные колеса в четыре раза дороже себестоимости. Об этом сообщил экс-директор по экономике и финансам АО "Укрзалізниця" Андрей Рязанцев в опубликованном сегодня интервью "РБК-Украина".

"В апреле 2019 года внезапно появилась информация, что "Укрзалізниці" цельнокатаные колеса будут продавать в два раза дороже – по 30 тыс. грн вместо 15 тыс. Это притом, что у нас уже был утвержден финансовый план, нужно было начинать тендеры и т.д.", – рассказал Рязанцев.

По его словам, производитель таких колес в Украине только один – компания Пинчука "Интерпайп". После оценки экспертов оказалось, что причин для подорожания колес вдвое нет и они даже должны были подешеветь из-за 20% снижения цены стали на мировом рынке. По подсчетам Рязанцева, коррупционная составляющая сделки была около 1,2 млрд грн, а цена колес вчетверо превышала их себестоимость.

"В мае 2020 года, когда я ушел из компании, объявили тендер на три года. Общая сумма тендера была 2,4 млрд грн. Учитывая, что цена колес была в два раза завышена, получается, что коррупционная составляющая в нем была около 1,2 млрд, остальное – цена колес. Причем они собирались купить за три года столько колес, что ими можно было весь рынок затарить. Причем с фиксацией цены на три года вперед! Чтобы вы понимали: себестоимость колеса, если верить специалистам, – в районе 8 тыс. грн сейчас. То есть 15 тыс. – это уже цена со 100-процентной рентабельностью. Они же хотели "задрать" ее еще в два раза – до 36 тыс.", – объяснил Рязанцев.

В сентябре Рязанцев также заявил в эфире "112 Украина", что наблюдательный совет "Укрзалізниці" сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате чего, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.