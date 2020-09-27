ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"От Зеленского получаем только оскорбления". Аслунд заявил об уходе из набсовета "Укрзалізниці"

Президент Украины и его окружение не верят в хорошее корпоративное управление, отсюда препятствия в работе наблюдательных советов госкомпаний и лишение их членов зарплаты. Об этом заявил шведско-американский экономист Андерс Аслунд, объявивший об отставке с поста независимого члена набсовета "Укрзалізниці".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аслунд: Не так нужно руководить железной дорогой!
Аслунд: Не так нужно руководить железной дорогой!
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Шведско-американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзалізниці". Об этом он написал в заявлении, которое 26 сентября передал изданию НВ.

Он назвал три основные причины ухода:

  • чрезмерные юридические риски, отсутствие страхования ответственности членов совета;
  • решения набсовета не выполняются руководством "Укрзалізниці", правительство не оказывает содействия компании;
  • членам набсовета с апреля не выплачивают зарплату.

Аслунд напомнил, что 29 апреля Кабинет Министров установил заработную плату членам наблюдательных советов государственных компаний и госучреждений, а также руководителям и членам исполнительных органов в размере не выше 47 тыс. грн, ограничение должно действовать до конца карантина.

"Это не поощряет компетентных и честных людей работать на украинское государство и является атакой на хорошее управление. Депутаты от "Слуги народа" атакуют иностранных членов наблюдательных советов украинских госкомпаний за то, что они иностранцы, и за то, что им слишком много платят, хотя нам с апреля ничего не платят", – подчеркнул экономист.

По его словам, монобольшинство действует в унисон с президентом Владимиром Зеленским, который в Раде 4 марта заявил, что "в Украине стало выгоднее "наблюдать", чем работать".

"Основная проблема в том, что президент и его громкие депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы – иностранные члены наблюдательных советов 13 крупных государственных компаний и банков – упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия", – заявил Аслунд.

"Я не чувствую, что нужен акционеру, и мне не предложили приемлемые условия работы, в то время как юридическая ответственность лежит на мне. Не так нужно руководить железной дорогой", – добавил он.

Аслунд являлся членом набсовета "Укрзалізниці" с 21 июня 2018 года.

Теги: Украина, зарплата, Укрзалізниця, Андерс Аслунд, отставка, Владимир Зеленский, иностранцы, ограничения, Набсовет, Слуга народа, госкомпании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Международная премьера "Мы есть. Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
Международная премьера "Мы есть. Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Фото огонь". Жена Бабкина засветила соски
"Фото – огонь". Жена Бабкина засветила соски
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
"Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS