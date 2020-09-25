Украина в течение пяти лет может недополучить 150 млрд грн инвестиций в железнодорожную отрасль из-за бездеятельности Криклия – СМИ

Украинское вагоностроение может остановиться в 2021 году, заявили и.о. директора по сбыту и маркетингу Крюковского вагоностроительного завода Юрий Брусник и генеральный директор "Аурум Груп" Андрей Жарий. "Українські новини" пришли к выводу, что это результат бездеятельности министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и руководства "Укрзалізниці".

Украина в течение пяти лет может недополучить около 150 млрд грн инвестиций в железнодорожную отрасль. К такому выводу пришло агентство "Українські новини", проанализировав заявления руководителей железнодорожных компаний.

Агентство пишет, что 24 сентября участники рынка провели круглый стол, на котором констатировали предбанкротное состояние отрасли.

"Из 18 работающих в 2011 году предприятий в 2019 году осталось 12. Количество таких предприятий за семь месяцев 2020-го уменьшилась до шести. И эта негативная тенденция продолжается. Уже в августе 2020-го реализацию грузовых вагонов осуществляло лишь пять предприятий. Не вызывает сомнения тот факт, что без внедрения действенных мер со стороны государства уже в начале 2021-го все вагоностроительные заводы в Украине будут остановлены", – сказал на круглом столе и.о. директора по сбыту и маркетингу Крюковского вагоностроительного завода Юрий Брусник.

Как пишет "Интерфакс-Украина", к такому же выводу во время беседы пришел другой участник круглого стола – генеральный директор "Аурум Груп" (в ее состав входит производитель вагонов "Дизельный завод") Андрей Жарий.

"Фактически неконтролируемый ввоз подержанных вагонов, уже запрещенных к эксплуатации в России и других странах, отсутствие четкой программы обновления подвижного состава со стороны "Укрзалізниці" и Министерства инфраструктуры, наплевательское отношение к проверке систем безопасности на путях и для ремонтируемых вагонов – все это поставило на грань выживания десятки предприятий на сотни тысяч работников, а также сопутствующие сферы: логистику, ремонт, сферу обслуживания", – отметил Жарий.

Директор компании "ТАС-Логистик" Владимир Иващенко сказал, что, несмотря на действие запрета на ввоз вагонов из России, "лазейки находятся": "Например, режим временного ввоза, у нас есть факты их ввоза. Поэтому настаиваем на необходимости запрета ввоза иностранных вагонов не только в режиме импорта, но и в режиме временного ввоза до конца 2021 года".

"Українські новини" отмечают, что ситуацию в отрасли вагоностроения "спустили на тормозах".

"Сначала в министерстве стрелки ответственности переводились на "Укрзалізницю", где как раз меняли руководство, затем -- совсем перестали реагировать на заявления бизнеса", – написал автор статьи Павел Твердохлеб.

"Последствия бездействия Криклия можно посчитать и в деньгах. Бизнес-ассоциации уже давно провели расчеты и определили, что через предстоящее банкротство отрасли и смежных бизнесов в течение пяти лет, при неизменной политике по эксплуатации изношенного подвижного состава, экономика Украины недополучит 150 млрд грн инвестиций в железнодорожную отрасль, более чем 45 млрд грн налогов в бюджеты различных уровней, инвестиции в развитие производительности производства в более чем 150 украинских предприятий, 120 тыс. созданных рабочих мест. Конкурентоспособность украинской инфраструктуры будет сведена к минимуму", – считает он.

Участники круглого стола предложили правительству свою разработанную программу возобновления железнодорожного сектора, прямой эффект от которой за пять лет составит 106 млрд грн дополнительного производства, или 2,65% роста ВВП, 14,8 тыс. рабочих мест в вагоностроении и до 30 тыс. рабочих мест в смежных отраслях, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы просим правительство в течение двух недель принять решение по этим вопросам. Уже неоднократно президент и премьер Украины обещали их разрешить, они в курсе ситуации. И мы не исключаем, что работники предприятий, оставшись без работы и зарплаты, захотят выйти под стены Верховной Рады или Кабмина со своими требованиями", – добавили участники "круглого стола".

Участники рынка считают, что ввоз списанных вагонов из России в Украину может быть выгодным только Москве, отмечают "Українські новини".

"И поэтому вполне вероятно, что степень ответственности министра, осознанно или неосознанно допустившего подобное положение дел, может быть уже компетенцией не правительства, а Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований", – резюмировал автор статьи.