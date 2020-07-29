Присутствие Лещенко в наблюдательном совете "Укрзалізниці" вызывает много вопросов – СМИ

К обоснованности назначения Сергея Лещенко в наблюдательный совет "Укрзалізниці" появилось "много вопросов", пишет "Экономическая правда".

Лещенко возглавил комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции в "Укрзалізниці" в январе 2020 года Фото: Мережа кінотеатрів "Оскар" / Facebook

Присутствие экс-нардепа и журналиста в прошлом Сергея Лещенко в составе наблюдательного совета "Укрзалізниці" вызывает много вопросов относительно обоснованности его назначения, пишет "Экономическая правда" в статье под заголовком "Дойные коровы" для олигархов и популистов: изменения в государственных компаниях под угрозой".

"Деятельность некоторых членов наблюдательных советов может неоднозначно оцениваться в производственных кругах. Так, появилось много вопросов к обоснованности назначения Сергея Лещенко в наблюдательный совет "Укрзалізниці", – отметил автор статьи Богдан Прохоров.

Он добавил, что более эффективными членами наблюдательных советов в Украине являются иностранные специалисты, а не украинские, которые лоббируют интересы отдельных бизнес-групп.

"Иногда ими являются иностранцы, ведь специалистов нужного уровня в Украине найти сложно, а с отсутствием конфликта интересов – еще сложнее", – пишет журналист.

Лещенко возглавил комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции в "Укрзалізниці" в январе 2020 года. Компания фигурирует в ряде коррупционных скандалов по непрозрачным закупкам, некачественным ремонтам вагонов, локомотивов, а также в связи с намерениями повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

Издание "Железная дорога без коррупции" 1 июня сообщало, что после возобновления Россией 34% пошлин на украинские железнодорожные колеса, которое может ограничить сбыт компании "Интерпайп" Виктора Пинчука, "Укрзалізниця" объявила "астрономические" тендеры на колеса. Филиал "Центр обеспечения производства" объявил два тендера: 1,9 млрд грн на поставку цельнокатаных колес и 505 млн грн на поставку черновых бандажей. Отмечалось, что потребность в колесах в таком объеме уместна, если УЗ планирует производить по 3–4 тысячи новых вагонов в год и восстановить объемы ремонта, что в условиях финансового кризиса выглядит нереалистично. При этом за последние два года "Интерпайп" поднял цену на цельнокатаные колеса для "Укрзалізниці" на 100% – с 16 тыс. грн до 30 тыс. грн без НДС за штуку.

В середине июня СБУ заявила, что "Укрзалізниця" закупила некачественные запчасти более чем 100 млн грн. Операцию организовали представители коммерческих структур с участием должностных лиц компании.

И.о. председателя правления госкомпании Иван Юрик заявил, что "Укрзалізниці" нужно 50 млрд грн государственных дотаций ежегодно для стабильной работы.