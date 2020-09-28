Жмак считает, что "Укрзалізниці" нет смысла сотрудничать с немецкой Deutsche Bahn

Украине нет необходимости привлекать международных специалистов для оптимизации работы "Укрзалізниці". Об этом 28 сентября заявил председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак.

Жмак считает, что в привлечении международных специалистов к работе "Укрзалізниці" нет смысла Фото: Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook

Для Европы грузовые железнодорожные перевозки не столь важны, как для Украины, поэтому в привлечении к сотрудничеству с "Укрзалізницею" (УЗ) каких-либо иностранных специалистов нет смысла. Об этом в интервью "Экономической правде" 28 сентября заявил председатель правления УЗ Владимир Жмак.

Так глава УЗ ответил на вопрос журналиста, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.

"При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не столь жизненно важны, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла", – сказал он.

Жмак считает, что в такой ситуации нет возможности и смысла привлекать к сотрудничеству с УЗ каких-либо иностранных специалистов.