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Жмак считает, что "Укрзалізниці" нет смысла сотрудничать с немецкой Deutsche Bahn

Украине нет необходимости привлекать международных специалистов для оптимизации работы "Укрзалізниці". Об этом 28 сентября заявил председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак.

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Жмак считает, что в привлечении международных специалистов к работе "Укрзалізниці" нет смысла
Жмак считает, что в привлечении международных специалистов к работе "Укрзалізниці" нет смысла
Фото: Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook

Для Европы грузовые железнодорожные перевозки не столь важны, как для Украины, поэтому в привлечении к сотрудничеству с "Укрзалізницею" (УЗ) каких-либо иностранных специалистов нет смысла. Об этом в интервью "Экономической правде" 28 сентября заявил председатель правления УЗ Владимир Жмак.

Так глава УЗ ответил на вопрос журналиста, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.

"При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не столь жизненно важны, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла", – сказал он.

Жмак считает, что в такой ситуации нет возможности и смысла привлекать к сотрудничеству с УЗ каких-либо иностранных специалистов.

22 января тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Мининфраструктуры сообщали о подписании меморандума о взаимопонимании между министерством и Deutsche Bahn. Гончарук подчеркивал, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов "Укрзалізниці", а о продаже или аренде компании речь не идет.

23 января Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление немцам на 10 лет.

В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать "Укрзалізницю" в управление, а будут только консультировать компанию. Там также уточнили, что в Давосе было подписано предварительное соглашение, а меморандум о взаимопонимании между компанией и Мининфраструктуры намерены подписать в феврале. Этот документ будет содержать условия сотрудничества с "Укрзалізницею".

5 февраля "Укрзалізниця" в Киеве подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn.

Немецкая Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.

Теги: Германия, Украина, Укрзалізниця, Владимир Жмак, Deutsche Bahn, сотрудничество
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