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Член правления Deutsche Bahn заявил, что на первых этапах компания будет консультировать "Укрзалізницю"

Следующие шаги в сотрудничестве между немецкой Deutsche Bahn и "Укрзалізницею" зависят от того, удастся ли "найти точки соприкосновения" на этапе консультирования, рассказал член правления Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.

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"Укрзалізниця" будет сотрудничать с Deutsche Bahn
"Укрзалізниця" будет сотрудничать с Deutsche Bahn
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

На первых этапах сотрудничества немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзалізницю", а в будущем менеджеры немецкой компании могут поддерживать руководство УЗ в принятии решений. Об этом в интервью "Німецькій хвилі" 6 февраля сказал член правления Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.

"Сначала действительно речь будет идти о консультировании. В зависимости от того, насколько успешным будет консалтинг, могут быть предприняты следующие шаги. Но дойдет ли до этого, зависит от того, удастся ли нам найти точки соприкосновения в процессе консультирования. Нет смысла вести разговоры об управлении "Укрзалізницею", если уже на первом этапе консультирования не будет совместных результатов. То есть сейчас речь идет о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно, речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзалізниці" в процессе управления", – сказал он.

23 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление немцам на 10 лет.

В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать "Укрзалізницю" в управление, а будут только консультировать компанию.

"Укрзалізниця" 5 февраля в Киеве подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Deutsche Bahn. Как отметили в пресс-службе правительства, ожидается еще одно соглашение между Deutsche Bahn и "Укрзалізницею". Оно определит план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и будет содержать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.

Немецкая Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.

Теги: Германия, Украина, Укрзалізниця, инфраструктура, Deutsche Bahn
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