Член правления Deutsche Bahn заявил, что на первых этапах компания будет консультировать "Укрзалізницю"

Следующие шаги в сотрудничестве между немецкой Deutsche Bahn и "Укрзалізницею" зависят от того, удастся ли "найти точки соприкосновения" на этапе консультирования, рассказал член правления Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.

На первых этапах сотрудничества немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзалізницю", а в будущем менеджеры немецкой компании могут поддерживать руководство УЗ в принятии решений. Об этом в интервью "Німецькій хвилі" 6 февраля сказал член правления Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.

"Сначала действительно речь будет идти о консультировании. В зависимости от того, насколько успешным будет консалтинг, могут быть предприняты следующие шаги. Но дойдет ли до этого, зависит от того, удастся ли нам найти точки соприкосновения в процессе консультирования. Нет смысла вести разговоры об управлении "Укрзалізницею", если уже на первом этапе консультирования не будет совместных результатов. То есть сейчас речь идет о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно, речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзалізниці" в процессе управления", – сказал он.

23 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление немцам на 10 лет.

В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать "Укрзалізницю" в управление, а будут только консультировать компанию.

"Укрзалізниця" 5 февраля в Киеве подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Deutsche Bahn. Как отметили в пресс-службе правительства, ожидается еще одно соглашение между Deutsche Bahn и "Укрзалізницею". Оно определит план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и будет содержать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.

Немецкая Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.