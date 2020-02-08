Член правления Deutsche Bahn заявил, что на первых этапах компания будет консультировать "Укрзалізницю"

На первых этапах сотрудничества немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзалізницю", а в будущем менеджеры немецкой компании могут поддерживать руководство УЗ в принятии решений. Об этом в интервью "Німецькій хвилі" 6 февраля сказал член правления Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.
"Сначала действительно речь будет идти о консультировании. В зависимости от того, насколько успешным будет консалтинг, могут быть предприняты следующие шаги. Но дойдет ли до этого, зависит от того, удастся ли нам найти точки соприкосновения в процессе консультирования. Нет смысла вести разговоры об управлении "Укрзалізницею", если уже на первом этапе консультирования не будет совместных результатов. То есть сейчас речь идет о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно, речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзалізниці" в процессе управления", – сказал он.
23 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление немцам на 10 лет.
В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать "Укрзалізницю" в управление, а будут только консультировать компанию.
"Укрзалізниця" 5 февраля в Киеве подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Deutsche Bahn. Как отметили в пресс-службе правительства, ожидается еще одно соглашение между Deutsche Bahn и "Укрзалізницею". Оно определит план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и будет содержать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.
Немецкая Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.