Опубликованный Кабмином проект приказа создаст дефицит грузовых вагонов – СМИ

По оценке издания Politeka, планы Кабмина по ограничению срока эксплуатации грузовых вагонов приведут к коллапсу в экономике Украины.

Портал отмечает со ссылкой на данные экспертов, что если этот приказ вступит в силу, уже в 2021 году на металлолом отправятся почти 13 тысяч вагонов Фото: depositphotos.com

Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов. На это обратило внимание издание Politeka.

Редакция портала отмечает со ссылкой на данные экспертов, что если этот приказ вступит в силу, частным компаниям и "Укрзалізниці" придется списать большую часть вагонного парка и уже в 2021 году на металлолом отправятся почти 13 тысяч вагонов.

"Промышленные ассоциации и народные депутаты уже выступили против этого решения. Они предупреждают: дефицит вагонов, который искусственно создает Кабмин, приведет к коллапсу в экономике страны, которая и так переживает не лучшие времена из-за коронакризиса. Поставки товаров и сырья в условиях нехватки вагонов будут неминуемо сорваны. Это значит, что промышленные предприятия будут сокращать производство, а объемы экспорта зерновых упадут, что приведет к росту количества безработных в Украине и падению курса национальной валюты", – пишет издание.

Авторы статьи отмечают, что под угрозой окажется и энергетическая безопасность страны, так как по словам главы профсоюза горняков и нардепа от "Батьківщини" Михаила Волынца, дефицит полувагонов после решения Кабмина приведет к срывам графиков отгрузки и транспортировки угля.

"С учетом потребности угольной отрасли в вагонах на уровне 18–19 тыс. полувагонов, ожидаемая нехватка вагонов в случае принятия предложенного решения, достигнет 3–4 тыс. Это ставит под угрозу отгрузки 7,5 млн тонн угля в год (-12%). А стабильные поставки угля это важная составляющая бесперебойной работы энергосистемы и угольных предприятий", – сказал Волынец.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

Президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. В свою очередь, вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры "очень странным решением", отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.