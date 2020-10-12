Антимонопольный комитет потребовал от "Укрзалізниці" обеспечить грузоперевозчикам рыночные условия, а не навязывать им свои вагоны

АМКУ установил, что "Укрзалізниця", используя свое рыночное преимущество, во время предложения заключения единого договора автоматически навязывает заказчикам условия по использованию своих вагонов.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выпустил для "Укрзалізниці" обязательные для выполнения рекомендации: обеспечить грузовладельцам свободный выбор услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и предоставлению им в пользование вагонов. Об этом пресс-служба АМКУ сообщила на официальном сайте ведомства 9 октября.

Как отмечается в релизе, рекомендацию комитет вынес после рассмотрения жалобы объединения предприятий "Укрметаллургпром", которое пожаловалось в АМКУ на введение перевозчиком единого договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов ж/д транспортом, в котором сочетаются услуги по перевозке грузов и предоставление в пользование вагонов.

"В ходе проведенного расследования АМКУ установил, что государственная железнодорожная компания, используя свое рыночное преимущество, во время предложения заключения указанного единого договора автоматически навязывает заказчикам условия по использованию своих вагонов в процессе организации перевозки грузов", – сказано в сообщении.

В ведомстве считают, что заказчики, подписав договор на этих условиях, вынуждены платить за использование вагонов не конкурентную цену, которая сформировалась на рынке, а ту, что навязана условиями договора.

"Если заказчики не принимают условия договора в целом, они вообще лишаются возможности получить услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом", – отметили в АМКУ.

Такие действия "Укрзалізниці" могут содержать признаки злоупотребления монопольным положением, заявили в Антимонопольном комитете Украины.