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Антимонопольный комитет выявил махинации компании Пинчука на тендерах "Укрзалізниці" – "Лига антитраста"

Эксперты коммуникационной платформы "Лига антитраста" заявили, что Антимонопольный комитет Украины планирует дисквалифицировать компанию "Интерпайп Украина", принадлежащую Виктору Пинчуку, от участия в тендерах на три года за сговор.

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Пока неизвестно, какие именно закупки попали в поле внимания АМКУ, отметили в "Лиге антитраста"
Пока неизвестно, какие именно закупки попали в поле внимания АМКУ, отметили в "Лиге антитраста"
Фото: gmk.center

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) планирует дисквалифицировать компанию "Интерпайп Украина" Виктора Пинчука на три года от участия в тендерах за сговор, пишет 9 октября в Facebook коммуникационная платформа "Лига антитраста".

Эксперты отмечают, что такое же наказание грозит еще трем обществам: "Ретек", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром". Все эти компании, по информации "Лиги антитраста", связаны между собой через Пинчука и его группу "Интерпайп".

"Пока неизвестно, какие именно закупки попали в поле внимания АМКУ. Однако указанные компании часто встречались друг с другом на тендерах в системе ProZorro, но не демонстрировали активного конкурентного соревнования", – говорится в материале.

Авторы отметили, что "Интрепайп Украина" и "Фирма "Интревторпром" вместе участвовали в 12 процедурах закупки на общую сумму 455,83 млн грн. Во всех этих процедурах победу одержала "Интерпайп Украина", причем в 11 из 12 тендеров снизила цену в ходе аукциона на символические 0,5%. В рамках процедур закупок закупались колеса и бандажи. Все процедуры проводились предприятиями "Укрзалізниці".

https://www.facebook.com/league.antitrust/posts/204448857706737

Об одной из потенциальных сделок рассказывал бывший финасовый директор "Укразалізниці" Андрей Рязанцев: госмонополист собирался закупить у компании Пинчука колеса по цене, завышенной в четыре раза, и потратить на это планировал свыше 2 млрд грн. По информации Рязанцева, после огласки тендер не состоялся. Он обвинил члена набсовета "Укразалізниці" Сергея Лещенко во лжи и лоббировании интересов Пинчука.

"Лещенко заявляет: "Мы давно занимались этим вопросом и уже давно все ликвидировали". Я говорю: "А, ну хорошо". Потом смотрю: открытый трехлетний тендер заканчивается не потому, что наблюдательный совет его аннулировал, а просто потому, что на торги не явился ни один продавец. То есть ребята ждали до последнего, 23 числа они еще не знали, будет ли возбуждено уголовное дело. А если бы они уже знали, что подозрений не будет, продавец бы пришел и они быстро оформили бы сделку. Вот такая “борьба” с коррупцией", – рассказал Рязанцев в интервью "Укррудпрому".

Теги: Виктор Пинчук, Укрзалізниця, АМКУ, конкурс, тендер, Антимонопольный комитет, ProZorro, Набсовет, Андрей Рязанцев, Интерпайп Украина
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