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Зарплаты членов набсоветов "Укрзалізниці" и "Нафтогазу" слишком высокие – Лещенко

Наблюдательные советы нужны, так как являются сдерживающим фактором, который должен удерживать менеджмент компании от необдуманных шагов, заявил член набсовета "Укрзалізниці", бывший нардеп Сергей Лещенко.

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Лещенко: Разделяю критические замечания, что наблюдательный совет получает слишком много за тот объем работы, который выполняет
Лещенко: Разделяю критические замечания, что наблюдательный совет получает слишком много за тот объем работы, который выполняет
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Размер заработной платы членов наблюдательных советов "Укрзалізниці" и НАК "Нафтогаз Україна" завышены, заявил в интервью "Радио НВ" экс-нардеп и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. 

"Считаю, что наблюдательные советы нужны, но я также разделяю критические замечания, что наблюдательный совет получает слишком много за тот объем работы, который выполняет. Зарплаты в некоторых наблюдательных советах нужно увеличивать, например, в Администрации морских портов намного меньше платят и об этом не говорят, а в некоторых, как в "Укрзалізниці" или "Нафтогазі", – уменьшать. Я считаю, что они слишком высокие",– сказал он. 

Наблюдательный совет должен функционировать, потому что является сдерживающим фактором, который "должен удерживать менеджмент от необдуманных шагов" и делать компанию более успешной, отметил Лещенко. 

Лещенко был включен в состав набсовета "Укрзалізниці" 18 декабря 2019 года. 27 января 2020 года он возглавил комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции набсовета "Укрзалізниці".

В феврале – апреле 2020-го он публиковал в реестре Нацагентства по противодействию коррупции сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые свидетельствуют, что экс-нардеп в этот период получал 332 тыс. грн в месяц от "Укрзалізниці". В январе компания выплатила ему 136 тыс. грн. 

29 апреля Кабинет Министров установил заработную плату членам наблюдательных советов государственных компаний и госучреждений, а также руководителям и членам исполнительных органов в размере не выше 47 тыс. грн, ограничение должно действовать до конца карантина. 

Теги: зарплата, Укрзалізниця, Сергей Лещенко, НАК Нафтогаз, выплаты, Набсовет
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