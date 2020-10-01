Сазонов: Неудивительно, что Лещенко лоббировал интересы российских энергетиков в Украине после получения финансирования от Тарасюка

Бывший народный депутат и нынешний член наблюдательного совета "Укрхалізниці" Сергей Лещенко лоббировал интересы российских энергокомпаний, заявил журналист и политолог Кирилл Сазонов и добавил, что это объясняется его связями с главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерией Тарасюком.

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці", экс-нардеп Сергей Лещенко лоббировал интересы российских энергокомпаний, заявил в блоге на сайте "Цензор.НЕТ" журналист и политолог Кирилл Сазонов.

"Держитесь крепче, сейчас будет парад цинизма. Потрясающая новость от [нардепа от "Европейской солидарности"] Алексея Гончаренко. Наш почетный железнодорожник (член набсовета "Укрзалізниці" с зарплатой 300 тыс. в месяц), непримиримый боец с коррупцией и "квартирооптимист" Сергей Лещенко ходатайствует о представлении к государственной награде. Осчастливить Лещенко хочет главу НКРЭКУ Валерия Тарасюка. За большие заслуги, надо полагать. Заслуги Тарасюка действительно впечатляют – во время парламентских выборов он заплатил за избирательную кампанию Сергея Лещенко двумя траншами полмиллиона гривен", – написал Сазонов.

Он напомнил, что, по данным Гончаренко, это больше половины всей стоимости официальной кампании кандидата.

"Между прочим, это почти вся официальная зарплата Тарасюка за весь 2019 год. Какое самопожертвование – голодать, но щедро жертвовать на избирательную кампанию. Других заслуг перед Украиной у Тарасюка я не нашел. Раньше работал в российской компании, уже после войны регулярно ездил в Москву… Неудивительно, что Лещенко лоббировал интересы российских энергетиков в Украине, рьяно доказывал полезность импорта электроэнергии из РФ. Вот такое хитросплетение интересов…" – отметил журналист.

Гончаренко со ссылкой на отчет НАПК накануне сообщил, что на внеочередных выборах в парламент летом 2019 года нынешний глава НКРЭКУ внес на счета кандидата Лещенко двумя 60% всех поступлений.

Народный депутат от "Батьківщини" и член временной следственной комиссии Верховной Рады Валентин Наливайченко со ссылкой на данные ВСК заявлял о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп сообщил о как минимум четырех случаях вероятного посещения главой НКРЭКУ столицы России, один из которых – прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва.

После публикации этой информации председатель НКРЭКУ на своей странице Facebook объяснил один из визитов переговорами с "Газпромом", но заявил, что для этого был в Минске и Берлине, о поездках в РФ в 2016–2018 годах Тарасюк ничего не написал.

Члены комиссии потребовали от СБУ проверить цели и мотивы посещения Тарасюком Российской Федерации.