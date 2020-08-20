Новости об обысках в "Укрзалізниці" как музыка для ушей. Филиал "Пассажирская компания" – это постоянный источник коррупции

СБУ продолжает серию обысков в филиале "Укрзалізниці" – "Пассажирская компания" – по событиям 2018–2019 годов. И для меня такие новости как музыка для ушей.

Этот филиал является постоянным источником коррупции, по требованию наблюдательного совета руководитель "Пассажирской компании" господин Миняйло был отстранен, он – ставленник предыдущего руководителя УЗ господина Кравцова, который за неделю до отставки продлил Миняйло контракт на год.

Сейчас безопасность УЗ проводит служебную проверку по деятельности Миняйло, параллельно идут дела СБУ и НАБУ (дело по закупке угля). И хотя к нам регулярно долетают слухи, что Миняйло "со всеми порешал" или "нашел новую крышу", я призываю не вестись на это очковтирательство.

Наблюдательный совет УЗ, который обязан действовать в интересах компании, не будет выступать немым сообщником. "Укрзалізниця" будет очищаться, этому нет альтернативы. И именно это, а не молчание или "круговая порука", являются действиями в интересах компании.

Источник: Сергій Лещенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора