Лещенко в "Укрзалізниці" обслуживает чужие интересы, а не борется с коррупцией – Рязанцев

Экс-директор по экономике и финансам АО "Укрзалізниця" Андрей Рязанцев утверждает, что член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко разоблачает только мелкие коррупционные сделки "для отвода глаз".

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко не борется с коррупцией, он лоббирует интересы того, кто обеспечил его назначение, заявил экс-директор по экономике и финансам АО "Укрзалізниця" Андрей Рязанцев в опубликованном 28 сентября интервью "РБК-Украина".

"Он лоббирует чьи-то интересы, они все там это делают… Лещенко не исключение, он тоже обслуживает интересы того, кто его в это кресло посадил", – сказал Рязанцев.

По его словам, Лещенко разоблачает в СМИ мелкие коррупционные сделки для отвода глаз, в то время как коррупционные схемы на миллиарды продолжают работать в "Укрзалізниці".

"То, что Лещенко в качестве обоснования своей деятельности выбрасывает в СМИ мелочевку, какие-то два автомобиля – это все бред, это уровень базар-вокзал. Ведь объемы, про которые мы говорим – миллиарды", – рассказал экс-директор.

Как пример он привел ситуацию с тендером "Укрзалізниці" на закупку колес: по словам Рязанцева, компания собиралась закупить у "Интерпайпа", принадлежащего Виктору Пинчуку, колеса по цене, завышенной в четыре раза. Когда информация о явно коррупционной сделке получила общественный резонанс, Лещенко якобы соврал СМИ, сообщив, что сделка была расторгнута набсоветом "Укрзалізниці".

"Лещенко заявил: мы давно занимались этим вопросом, и уже давно все ликвидировали. Я говорю: а, ну хорошо. Потом смотрю – открытый трехлетний тендер заканчивается не потому, что Наблюдательный совет его аннулировал, а просто потому, что на торги не явился ни один продавец. То есть, ребята ждали до последнего. И если бы знали, что подозрений не будет – продавец бы пришел, и они быстро оформили бы сделку. Вот такая "борьба" с коррупцией", – резюмировал Рязанцев.

В сентябре он также заявил в эфире "112 Украина", что наблюдательный совет "Укрзалізниці" сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате чего, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%

"Укрметаллургпром" обращался в НАБУ и Нацполицию по поводу коррупционных схем в "Укрзалізниці". В результате введения в прошлом году особых условий грузоперевозок по железной дороге Украина недополучила $50 млн валютной выручки и снизила поступления в бюджет от налогов, писала Politeka.