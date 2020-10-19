Инициатива по ограничению срока службы грузовых вагонов не выгодна ни грузоотправителям, ни вагоностроителям, ни "Укрзалізниці" – СМИ

В случае введения ограничений на сроки эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов, к 2025 году в Украине придется списать более 25 тыс. вагонов, что создаст дефицит в более чем 3 тыс. единиц, пишет Mintrans.

Источник в "Укрзалізниці" рассказал журналисту, что и сама компания может полностью лишиться своих зерновозов Фото: depositphotos.com

Инициатива Министерства инфраструктуры по сокращению срока эксплуатации грузовых вагонов не выгодна никому из участников рынка, такие изменения приведут к дефициту вагонов, пишет издание Mintrans в статье "Как МИУ хотело решить проблему старых ж/д вагонов, а получилось наоборот".

Со ссылкой на Федерацию работодателей транспорта автор материала отмечает, что в случае введения этих ограничений к 2025 году в Украине придется списать более 25 тыс. вагонов, что создаст дефицит в более чем 3 тыс. вагонов.

В комментарии изданию исполнительный директор Ассоциации производителей ферросплавов Сергей Кудрявцев отметил, что дефицит вагонов отрицательно скажется на работе металлургов.

"Для наших предприятий полувагоны – основной инструмент в перевозках. Мы и так их латаем и перелатываем. Обновлять подвижной состав, конечно, надо, но не за счет предприятий-грузоотправителей", – рассказал он.

Источник в "Укрзалізниці" рассказал журналисту, что и сама компания может полностью лишиться своих зерновозов.

"Результатом принятия этого документа может стать сильное сокращение доли УЗ на рынке перевозки зерновых. До 2025 года компания может вообще лишиться своего парка зерновозов из 10 тыс. штук, поскольку по большей части его надо будет списать", – отметил инсайдер.

Вагоностроители выгоды от нововведения тоже не получат, пишет издание.

"Ожидалось, что проект поможет вагоностроителям. Но и они критикуют документ. Дело в том, что в проекте приказа МИУ уточняется, что ограничения не распространяются на вагоны, собственники которых успели продлить сроки их эксплуатации до вступления в силу этого приказа. Для полувагонов этот срок составляет 11 лет, а для зерновозов 15 лет. То есть к нормативному сроку эксплуатации полувагонов в 22 года можно добавить 11, а для зерновозов к 20 годам – 15. Этим продлением успели воспользоваться многие импортеры вагонов из РФ", – сообщает Mintrans.

Смысл ограничений таким образом пропадает, так как все участники рынка грузоперевозок продлевают сроки эксплуатации по максимуму, так делает и сама "Укрзалізниця", рассказал гендиректор "Аурум Груп" Андрей Жарий.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

Президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. В свою очередь, вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры "очень странным решением", отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.