"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезда из Тернополя и закрыла для Сум

После обновления карантинного зонирования 9 октября в "красной" зоне оказались Сумы, а из нее вышел Тернополь. "Укрзалізниця" отрегулировала продажу билетов на поезда в соответствии с новыми реалиями.

Пока билеты из Сум не будут продаваться Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Сегодня компания "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на 10 поездов со станции Тернополь, потому что город перешел из "красной" зоны в "оранжевую". Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Так, для пассажиров, которые собрались путешествовать из Тернополя, доступны следующие поезда: №12/11 "Одесса – Львов", №21/22 "Харьков – Трускавец", №41/42 "Днепр – Трускавец", №49/50 "Киев – Трускавец", №81/82 "Киев – Ужгород", №86/85 "Львов – Новоалексеевка", №108/107 "Одесса – Ужгород", №110/109 "Львов – Херсон", №136/135 "Снятин – Одесса – Черновцы" и №715/716 "Киев – Львов".

"Укрзалізниця" закрыла продажу билетов до станции Сумы из-за перехода города в "красную" зону. Пока билеты из Сум не будут продаваться на поезда №21/22 "Харьков – Трускавец", №45/46 "Лисичанск – Ужгород" и №779/780 "Сумы – Киев – Винница".

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании 9 октября обновила распределение карантинных зон в Украине. Киев перешел из "желтой" в "оранжевую" зону, Канев Черкасской области остался в "красной", в эту зону из "оранжевой" перешли Сумы. Тернополь, который был в "красной" зоне, наоборот, стал "оранжевым".

Новое эпидемическое зонирование начало действовать в 00.00 12 октября и установилось на 14 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В марте Украина объявила карантин. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).