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"Укрзалізниця" запустит бесконтактную оплату в электричках в тестовом режиме

Пассажиры "Укрзалізниці" на маршрутах Киев – Фастов и Киев – Святошин смогут оплачивать проезд бесконтактно карточкой или по телефону, сообщили в компании.

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В "Укрзалізниці" сообщили, что могут запустить бесконтактную оплату в 2021 году
В "Укрзалізниці" сообщили, что могут запустить бесконтактную оплату в 2021 году
Фото: depositphotos.com

Компания "Укрзалізниця" вводит бесконтактную оплату в электричках на двух маршрутах: Киев – Фастов и Киев – Святошин. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба УЗ.

"Пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно карточкой или даже по телефону и не стоять в очередях в билетную кассу. Кстати, в ситуации с распространением коронавируса эта опция очень актуальна. Преимущества получит и железная дорога, которая сможет хотя бы частично побороть проблему "зайцев", – рассказал директор филиала "Укрзалізниці" Александр Перцовский. 

По его словам, у партнера перевозчика, компании VISA есть технические возможности для запуска проекта уже в 2021 году. На некоторых станциях к следующему году планируют установить турникеты и терминалы по продаже билетов и бесконтактной оплате.

В "Укрзалізниці" сообщили, что разрабатывают еще два проекта — мобильные решения по нотификации пассажиров (информация о расписании, стоимости билетов в мессенджерах) и создание лобби-зон на ключевых вокзалах.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Теги: Киев, Укрзалізниця, железная дорога, вокзал, билеты, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Александр Перцовский
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