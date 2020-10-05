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Украинцы считают, что без реформ "Укрзалізницю" ждут аварии и другие негативные последствия – опрос

В том, что "Укрзалізницю" необходимо реформировать, уверены 88% опрошенных через приложение Gradus.

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Опрошенные рассказали, каких перемен они ждут от "Укрзалізниці"
Опрошенные рассказали, каких перемен они ждут от "Укрзалізниці"
Фото: depositphotos.com

88% украинцев уверены, что нужно провести системную реформу "Укрзалізниці", такие результаты опроса представила на своем сайте социологическая платформа Gradus.

Если реформу не провести, то опрошенные украинцы считают, что железную дорогу ожидает ряд последствий:

  • аварийно-опасные ситуации – 51%;
  • существенные негативные последствия для населения – 50%;
  • существенное сокращение объемов перевозок – 39%;
  • существенные негативные последствия для государства – 33%;
  • полная остановка системы железнодорожных перевозок – 15%.

Украинцы от реформы ждут таких результатов:

  • улучшения условий пребывания в пути – 75% опрошенных;
  • обновления железнодорожного подвижного состава – 71%;
  • преодоления коррупции в "Укрзалізниці" – 68%;
  • повышения уровня безопасности пассажиров – 63%;
  • повышения качества услуг, предоставляемых в пути – 59%.

Опрос проводился 16 сентября с 14.00 до 19.30 при помощи мобильного приложения Gradus. Панель состоит из респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, которые проживают в городах с населением более 50 тыс. человек, выборка репрезентует населенный пункт по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Выборка составила 1 тыс. респондентов.

Платформа Gradus как инструмент для проведения социологических исследований разработана Corestone Group в партнерстве с Киевской школой экономики.

"Укрзалізниця" нуждается в кардинальном реформировании, иначе ее финансовые планы и дальше будут концентрированным проявлением коррупции и неэффективности, заявил экономист Борис Кушнирук 13 августа, анализируя финплан компании на 2020 год.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Теги: Укрзалізниця, соцопрос, железная дорога, реформа
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