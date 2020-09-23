Рекомендации Антимонопольного комитета позволили сохранить справедливые условия для грузоотправителей – металлурги

Позиция Антимонопольного комитета способствовала улучшению условий ведения бизнеса и позволила не допустить роста стоимости грузоперевозок, заявили президент "Укрметаллургпрома", глава Федерации металлургов Украины и исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА".

"Укрметаллургпром" обращался в НАБУ и Нацполицию по поводу коррупционных схем в "Укрзалізниці" Фото: depositphotos.com

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал "Укрзалізниці" отказаться от ниток графика движения поездов, и таким образом сохранил справедливые условия перевозок для всех грузоотправителей, заявили представители металлургической отрасли в обращении к АМКУ, пишет "Обозреватель".

Обращение подписали президент "Укрметаллургпрома", глава Федерации металлургов Украины и исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА".

Они отметили, что позиция Антимонопольного комитета способствовала улучшению условий ведения бизнеса и позволила не допустить роста стоимости грузоперевозок.

"Такие действия АМКУ, по нашему мнению, помогли предупредить общий рост стоимости перевозки по железной дороге и соответствуют политике АМКУ по контролю за регулированием цен (тарифов) на товары, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий", – цитирует издание документ.

"Укрметаллургпром" обращался в НАБУ и Нацполицию по поводу коррупционных схем в "Укрзалізниці". В результате введения в прошлом году особых условий грузоперевозок по железной дороге Украина недополучила $50 млн валютной выручки и снизила поступления в бюджет от налогов, писала Politeka.