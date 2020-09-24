Тарифы на железнодорожные перевозки должен устанавливать рынок, а не монополист – эксперт

Вместо того, чтобы все время повышать тарифы, необходимо провести реформу "Укрзалізниці" и разделить различные направления бизнеса, в частности пассажирские перевозки и грузовые, считает бывший народный депутат Владимир Гусак.

Владимир Гусак: До этого времени никакие изменения тарифов: ни так называемая унификация, ни повышение тарифов – не имеют большого смысла Фото: opposition.com.ua

Тарифы на железнодорожные перевозки должен устанавливать не государственный монополист "Укрзалізниця", а рынок, заявил бывший народный депутат Владимир Гусак в комментарии "ГОРДОН".

По его словам, вместо того, чтобы все время повышать тарифы, необходимо провести реформу "Укрзалізниці" и разделить различные направления бизнеса, в частности пассажирские перевозки и грузовые, а также создать независимого регулятора (НКРТ), который будет отвечать за формирование тарифов в части, которая останется монополией.

"Речь идет о разделении "Укрзалізниці" на несколько вертикалей: на инфраструктурную часть, на часть грузовых перевозок – где можно создать даже несколько компаний, чтобы была настоящая конкуренция, а там есть пространство для конкуренции. И выделить пассажирские перевозки в отдельный бизнес-сегмент", – рассказал Гусак.

Он также отметил, что в сегменте грузовых перевозок тарифы должны устанавливаться рынком, а не "Укрзалізницею", как это происходит сейчас.

"Надо осуществить эти меры, эти преобразования. И после этого, после создания НКРТ – рассмотреть вопрос изменений каких-либо тарифов на инфраструктуру. До этого времени никакие изменения тарифов: ни так называемая унификация, ни повышение тарифов – не имеют большого смысла и лишь отвлекают внимание от необходимости, в конце концов, осуществить долгожданную реформу "Укрзалізниці", – отметил Гусак.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что "Укрзалізниця", прежде чем повышать тарифы на перевозки через введение унифицированного тарифа, должна обсудить с бизнесом системную реформу отрасли, писал "Обозреватель".

Государственная регуляторная служба Украины пришла к выводу, что предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку пустых вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки, сообщал "Цензор.НЕТ".