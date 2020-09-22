В Украине запустили в продажу единый электронный билет SmartTicket

Внедрение цифровых решений на транспорте позволит Украине быстрее интегрироваться в единую транспортную сеть, объединяющую Европу с Азией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В Украине стартовала продажа единого электронного билета для поездов дальнего следования и транспорта в Киеве Фото: Depositphotos.com

22 сентября в Украине стартовала продажа единого электронного билета SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Министерство продолжает внедрять инициативы, направленные на полную цифровизацию процессов на транспорте и создание единой интеллектуальной транспортной системы. Речь идет о расширении электронных сервисов на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua, внедрение единого е-билета SmartTicket", – сказано в сообщении.

Проект реализует Мининфраструктуры при участии "Укрзалізниці" и других перевозчиков.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что внедрение цифровых решений на транспорте позволит Украине быстрее интегрироваться в единую транспортную сеть, объединяющую Европу с Азией.

"Это не только позволит обеспечить мультимодальность транспорта и создать цифровые транспортные коридоры, но и самое главное – упростить и сделать более удобным получение услуг для пассажиров и для бизнеса", – отметил министр.

Воспользовавшись порталом e-transport.gov.ua, пассажир сможет приобрести единый билет сразу на четыре вида транспорта – или, например, метро и поезд, или на поезд и самолет. SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера.

О запуске единого билета на все виды транспорта в Министерстве инфраструктуры сообщали еще 9 апреля.