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"У них достаточно полномочий". Шмыгаль призвал усилить карантин в трех городах Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Киев, Харьков и Сумы самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия.

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании обновила распределение карантинных зон в Украине
Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании обновила распределение карантинных зон в Украине
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные государственные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия для предотвращения распространения COVID-19. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба правительства.

"Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр поручил председателям областных администраций, КГГА, руководителям департаментов здравоохранения до 30 октября обеспечить подачу кислорода к больничным койкам для пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Сегодня на заседании правительства мы выделили 572 млн грн на эти цели. Наша цель – чтобы не менее 80% койко-мест были обеспечены подачей кислорода. Прошу организовать все до конца месяца. Это сфера вашей ответственности", – добавил Шмыгаль.

9 октября государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) на заседании  обновила распределение карантинных зон в Украине. Новое эпидемическое зонирование начнет действовать в 00.00 12 октября и устанавливается на 14 дней. Сумы поднялись в "красную" зону, Киев и Харьков – в "оранжевую". 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.

По состоянию на 9 октября в стране зафиксировали 250 538 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончалось 4779 пациентов с COVID-19, вылечилось 110 650 больных.

Теги: Киев, Харьков, Сумы, КГГА, эпидемия, карантин, безопасность, Денис Шмыгаль, заседание, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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