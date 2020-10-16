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Инициатива по списанию старых вагонов закончится подорожанием товаров и судебными исками – нардеп Скичко

Запретить использовать вагоны, в которые бизнес уже вложил деньги, – это значит сорвать поставки и поставить под угрозу программу "Большое строительство" и другую логистику, заявил народный депутат от "Слуги народа, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.

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Скичко: Если сегодня решением, постановлением Кабмина запретить использование таких вагонов, это будет означать, что владелец может пойти в суд и отвоевать свое право использовать эти вагоны
Скичко: Если сегодня решением, постановлением Кабмина запретить использование таких вагонов, это будет означать, что владелец может пойти в суд и отвоевать свое право использовать эти вагоны
Фото: Олександр Скічко / Facebook

Намерения Мининфраструктуры уменьшить срок эксплуатации железнодорожных вагонов приведет к их дефициту на рынке перевозок и подорожанию товаров, а также грозит судебными исками от владельцев списанных вагонов. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко в эфире канала "Украина 24".

"Запретить использовать те вагоны, в которые бизнес уже вложил сегодня деньги, – это значит сорвать поставки, это значит поставить под угрозу программу "Большое строительство и другую логистику. Это означает, что произойдет подорожание и дефицит", – рассказал Скичко.

По его мнению, в нынешних условиях принимать решение о сокращении срока эксплуатации железнодорожных вагонов нецелесообразно. Он также считает, что списание старых вагонов может привести к волне судебных исков против "Укрзалізниці" от владельцев вагонов.

"Когда заводится вагон и делается капитальный ремонт, то специальная служба совместно с "Укрзалізницею" и институтом выписывают продление срока эксплуатации. То есть они это разрешение предоставляют. Соответственно, там стоит печать "Укрзалізниці", что это разрешение было предоставлено. Это означает, что такой вагон может продолжать эксплуатацию. Если сегодня решением, постановлением Кабмина запретить использование таких вагонов, это будет означать, что владелец этих вагонов может пойти в суд и опять-таки отвоевать свое право использовать эти вагоны. То есть мы получим постоянный процесс судов, который в результате "Укрзалізниця" еще и может проиграть, потому что она такое разрешение дала", – пояснил Скичко.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

Президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. В свою очередь, вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры "очень странным решением", отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Теги: Укрзалізниця, железная дорога, Мининфраструктуры, грузоперевозки, Александр Скичко, Кабмин
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