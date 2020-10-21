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Не существует каких-либо причин отправлять вагон на свалку только из-за его возраста – эксперт

В западной Европе средний срок эксплуатации вагонов составляет 20–30 лет, а в восточной Европе можно найти вагоны, которым 40–50 лет, отметил директор Сообщества Европейский железнодорожных и инфраструктурных компаний Либор Лохман, комментируя инициативу украинского Министерства инфраструктуры.

Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов
Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов
Фото: depositphotos.com

В странах Европейского союза возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания, для его эксплуатация важна исправность, заявил в комментарии "РБК-Украина" исполнительный директор Сообщества Европейский железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющего операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман.

"В ЕС существует два  режима авторизации – для вагонов, произведенных до Директивы по совместимости (interoperability Directive), и после. Для тех вагонов, которые были произведены до этого времени, действует RIV режим – ему подчиняются большинство вагонов, использующихся на европейской железной дороге. И большинство этих вагонов не имеют определенного срока годности, но они, конечно же, являются предметом инспектирования. То есть вагоны должны регулярно проверяться, но не существует предельного срока годности. Так что они могут использоваться так долго, насколько вы можете их поддерживать в пригодном состоянии", – объяснил эксперт. 

Новые вагоны уже имеют предельный срок годности, и он определен в документах, и когда срок годности такого вагона истекает, нужно обновлять сроки его авторизации, но непосредственно возраст не является причиной для списания, рассказал эксперт.

В западной Европе средний срок эксплуатации вагонов составляет 20–30 лет, а в восточной Европе можно найти вагоны, которым 40–50 лет, добавил Лохман.

"Не существует каких-либо причин отправлять вагон на свалку только из-за его возраста. Вы всегда можете найти способ продлить сроки жизни вагона", – подчеркнул он.

Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

Президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. В свою очередь, вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры "очень странным решением", отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Теги: Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, вагоны, Европа, инфраструктура, грузоперевозки
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