"Укрзалізниця" возобновляет движение поездов с почти всех ранее закрытых станций

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила "Укрзалізниці" возобновить движение на большинстве ранее закрытых станций. Об этом говорится на сайте перевозчика 23 октября.
С полночи 26 октября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно и Здолбунов (Ровенская область), Хмельницкий, Гречаны, Славута, Волочиск и Дунаевцы (Хмельницкая область), Тернополь, станции имени Тараса Шевченко (город Смела, Черкасская область), Сумы на следующие направления:
Также с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск (Одесская область) на следующие направления:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 337 410 человек, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели.
22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.