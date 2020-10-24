ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Укрзалізниця" возобновляет движение поездов с почти всех ранее закрытых станций

"Укрзалізниця" возобновила движение поездов с 11 станций, которые ранее были закрыты, и закрыла продажу билетов со станции Подольск (Одесская область).

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Движение поездов с 11 станций возобновится с полуночи 26 октября
Движение поездов с 11 станций возобновится с полуночи 26 октября
Фото: depositphotos.com

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила "Укрзалізниці" возобновить движение на большинстве ранее закрытых станций. Об этом говорится на сайте перевозчика 23 октября.

С полночи 26 октября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно и Здолбунов (Ровенская область), Хмельницкий, Гречаны, Славута, Волочиск и Дунаевцы (Хмельницкая область), Тернополь, станции имени Тараса Шевченко (город Смела, Черкасская область), Сумы на следующие направления:

  • №1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
  • №7/8 Киев – Черновцы;
  • №12/11 Одесса – Львов;
  • №15/16 Харьков – Рахов;
  • №21/22 Харьков – Трускавец;
  • №41/42 Днепр – Трускавец;
  • №43/44 Ивано-Франковск – Киев;
  • №45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • №49/50 Киев – Трускавец;
  • №72/71 Запорожье – Киев;
  • №76/75 Кривой Рог – Киев;
  • №81/82 Киев – Ужгород;
  • №84/83 Мариуполь – Киев;
  • №86/85 Львов – Новоалексеевка;
  • №88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • №98/97 Ковель – Киев;
  • №102/101 Киев – Херсон;
  • №108/107 Одесса – Ужгород;
  • №110/109 Львов – Херсон;
  • №116/115 Киев – Бердянск;
  • №118/117 Черновцы – Киев;
  • №122/121 Николаев – Киев;
  • №136/135 Одесса – Черновцы
  • №217/218 Киев – Рахов;
  • №702/701 Львов – Черновцы
  • №715/716 Киев – Львов;
  • №732/731 Киев – Запорожье;
  • №734/733 Киев – Покровск;
  • №738/737 Киев – Запорожье;
  • №739/740 Киев – Кривой Рог;
  • №743/744 Киев – Львов;
  • №749/750 Киев – Ивано-Франковск;
  • №766/765 Киев – Херсон;
  • №769/770 Киев – Каменец-Подольский;
  • №772/771 Хмельницкий – Киев;
  • №779/780 Сумы – Киев – Винница;
  • №782/781 Черкассы – Киев.

Также с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск (Одесская область) на следующие направления:

  • №106/105 Киев – Одесса;
  • №108/107 Одесса – Ужгород;
  • №136/135 Одесса – Черновцы;
  • №146/145 Киев – Измаил;
  • №763/764 Киев – Одесса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 337 410 человек, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.

Теги: Укрзалізниця, карантин, поезда, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ
Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ
Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ
Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ
"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов
"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый
  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый
"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству
"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству
"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива
"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут"
Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут" G
Виктория ВОРОНИНА
  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"
  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"
"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике
"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике
  Гранде сыграла президента США в клипе на сингл Positions. Видео
  Гранде сыграла президента США в клипе на сингл Positions. Видео
"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном
"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном
"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале
"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
  Продюсер "Танцев со звездами" рассказал о гонорарах участников шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал о гонорарах участников шоу
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"Вижу сосок", "Сиськи". Каменских снялась под душем
"Вижу сосок", "Сиськи". Каменских снялась под душем
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
Подольская родила. Пресняков показал первое фото новорожденного
Подольская родила. Пресняков показал первое фото новорожденного
Ефремов: Я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца
Ефремов: Я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS