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Жмак: Износ электровозов и тепловозов "Укрзалізниці" составляет 96%, грузовых вагонов – 89%, пассажирских – 88%

Глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак рассказал, что моральный и физический износ активов компании "перевалил уже за "красную линию".

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Владимир Жмак: В "Укрзалізницю" не инвестировали ни одной копейки государственных денег за время независимости Украины
Владимир Жмак: В "Укрзалізницю" не инвестировали ни одной копейки государственных денег за время независимости Украины
Фото: sustainability.uz.gov.ua

Активы "Укрзалізниці" на сегодня по большей части изношены, так как в них государство за последние десятилетия не инвестировало деньги, заявил председатель правления компании Владимир Жмак, пишет "Центр транспортных стратегий".

"Моральный и физический износ активов перевалил уже за "красную линию". К сожалению, последствиями такой ситуации являются пылающие локомотивы, сход подвижного состава, разрушение инфраструктуры и все другие вопросы, влияющие на безопасность движения. Это результат того, что в "Укрзалізницю" не инвестировали ни одной копейки государственных денег за время независимости Украины", – подчеркнул он.

ЦТС со ссылкой на информацию главы "Укрзалізниці" сообщает, что ситуация с количеством и износом активов обстоит так:

  • 958 электровозов и 227 тепловозов изношены на 96%;
  • 41 138 грузовых вагонов – на 89%;
  • 2 040 пассажирских вагонов – на 88%;
  • 34 тыс. устройств ж/д автоматики и связи – на 68%.

Железнодорожные пути изношены на 34%, а 9319 км контактной сети – на 71%.

Жмак сообщил, что на ремонт грузовых вагонов компания намерена до конца года направить 350 млн грн и инвестировать 400 млн грн в капремонты локомотивов.

Теги: Укрзалізниця, вагоны, Владимир Жмак, активы, инфраструктура
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