Злоумышленник, из-за которого в Кривом Роге с рельсов сошел грузовой поезд, демонтировал верхнюю часть путей, заявил председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак.

Полиция задержала злоумышленника, из-за которого в Кривом Роге с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом в Telegram заявил председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак.

"Сотрудниками МВД Украины совместно с работниками службы безопасности "Укрзалізниці" оперативно установлен и задержан с поличным злоумышленник, который занимался демонтажем верхнего строения путей, что и привело к схождению 15 вагонов на перегоне у Кривого Рога", – сообщил Жмак.

По его словам, сейчас задержанный дает показания.

На месте происшествия идут восстановительные работы, уже подняты и установлены на рельсы четыре вагона.

28 октября в 4.10 на окраине Кривого Рога с рельсов сошел грузовой поезд. В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.