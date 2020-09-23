Глава Черкасской ОГА Сергейчук: Сегодня начал курсировать скоростной дизель-поезд по маршруту Черкассы – станция имени Шевченко

Новый железнодорожный маршрут, а также запланированная на 2021 год модернизация этого участка позволит жителям Черкасс и области значительно сократить время поездок в Киев и свяжет город в одну линию скоростных поездов с другими областными центрами, отметил глава Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергейчук.

23 сентября в Украине был запущен поезд, который сократит для жителей Черкасс время поездки в Киев, сообщил в Telegram глава Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергейчук.

"Сегодня начал курсировать скоростной дизель-поезд по маршруту Черкассы – станция имени Шевченко. Это важный, но только первый шаг к глобальным инфраструктурным изменениям. Не в далекой перспективе, а уже в ближайшее время! Поезд ежедневно будет делать четыре обратных рейса. Расписание сформировали так, чтобы людям было удобно пересаживаться на поезда "Интерсити", идущие по всем направлениям нашего государства. Мы решаем одну из транспортных проблем Черкасс. А в следующем году проведем модернизацию участка Черкассы – станция Шевченко. В государственном бюджете на 2021 год на это уже предусмотрены 195 млн грн", – написал глава области.

Он добавил, что это свяжет город в одну линию скоростных поездов с другими областными центрами.

"Сегодняшнее событие – это наш четкий ответ тем скептикам, которые не верили в то, что это возможно сделать в короткий срок. Но мы обещаем – и делаем! Это событие является очередной победой всей команды президента Владимира Зеленского!" – заявил Сергейчук.

Станция имени Тараса Шевченко – узловая железнодорожная станция в городе Смела Черкасской области.